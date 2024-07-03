Türk Moda Tasarımcısı Selen Tavtın, uluslararası ödüllerine yenisini ekledi

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

İklim krizini tetikleyen sektörlerin başında gelen moda sektörüne alternatif olarak, doğaya zararsız ürünler sunmak hedefiyle İtalya’da kurduğu HER Studio çatısı altında selüloz bazlı deri benzeri biyomateryal geliştiren Moda Tasarımcısı Selen Tavtın, kısa süre önce Avrupa Birliği’nde düzenlenen ‘Daha Yeşil Gelecek’ temalı girişimcilik yarışmasını kazandı.

Aynı dönemde G20 ülkeleri arasında gelecek vaat eden 20 genç iş liderinin belirlendiği Geleceğin Liderleri Programı’na seçilen Selen Tavtın, geride kalan haziran ayında önemli bir ödül daha aldı. Bolonya kentinde, Avrupa’dan Amerika'ya pek çok yenilikçi projeyi buluşturan, İtalya'nın en büyük teknoloji, girişimcilik ve start-up etkinliği olarak bilinen ‘We Make Future-Geleceği Yaratıyoruz Fuarı’nda, selüloz bazlı deri alternatifi biyomateryal örneklerini oluşturduğu iş modeliyle tanıtan Selen Tavtın, alanındaki gelecek vaat eden başarılı kadın girişimcileri desteklemek için verilen ‘Female Empowerment-Kadının Güçlendirilmesi’ temalı 10 bin avroluk özel destek ödülünü kazandı.

Çevreci alternatifle fark oluşturdu

Moda sektöründe 10 yılı aşkın deneyime sahip olduğunu belirten Selen Tavtın, fuarda Avrupalı ​​ve Amerikalı yatırımcılarla bir araya gelerek, selüloz bazlı deri benzeri biyomateryalin moda sektöründe doğa dostu bir devrim yaratma potansiyelini anlattıklarını söyledi. Doğaya duyduğu saygı ve ilhamla, biyo-tasarım ve sürdürülebilirlik konusunda tutkulu olduklarını vurgulayan Tavtın, “Ar-Ge ve üretim sürecini yürüttüğümüz ürün, sürdürülebilir ve çevre dostu kimliğinin yanında yumuşak dokusuyla gerçek deriye güçlü bir alternatif sunuyor. Geleneksel deri üretiminin aksine, HER Studio'nun imalat süreci enerji yoğun makineler veya zararlı kimyasallar gerektirmiyor. Tüm üretim neredeyse sıfır karbon emisyonuyla sonuçlanıyor. Atıklarından doğaya faydalı yeni ürünler de elde ediliyor. Fuarda kadınların sektördeki yerini güçlendirmek adına verilen ödüle layık görülmemiz kişisel bir onur olmanın yanı sıra, ekibimizin çevre ve endüstri üzerinde olumlu bir etki yaratmak için yaptığı yenilikçi çalışmaların bir takdiridir” dedi.

Uzun vadede dünya çapında üretim hatları oluşturarak, diğer şirketlere sürdürülebilirlik ve şeffaflık konusunda sertifika sağlayabilen bir marka haline gelmeyi amaçladıklarından söz eden Tavtın, otomotiv ve dekorasyon gibi sektörleri de kapsayacak şekilde seri üretim merkezi kurmayı planladıklarını açıkladı.