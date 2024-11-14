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Mezopotamya ÜPAK ile 12 il için ortak ELÜS sistemi kuruluyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 12 Ticaret Borsası tarafından kurulan Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) Mezopotamya Yönetim kurulu Toplantısı Diyarbakır Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Mezopotamya ÜPAK ile 12 il için ortak ELÜS sistemi kuruluyor
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ŞANLIURFA / EKONOMİ

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya’nın başkanlığında düzenlenen toplantıya Diyarbakır, Şanlıurfa, Kızıltepe, Batman, Erzurum ve Adıyaman olmak üzere 6 ilin ticaret borsası başkanları da katılım sağlayarak önümüzdeki dönem yol haritası masaya yatırıldı. Mezopotmaya ÜPAK Genel Müdürü Mehmet Demir, toplantıda yürüttükleri çalışmalarla ilgili katılımcıları bildirirken Türkiye’deki 6’ncı  Bölgesel Ürün Piyasası Aracı Kurumu’nun Mezopotamya ÜPAK olduğuna dikkat çekerek “Ticaret Bakanlığına faaliyet izni talebinde bulunduk. Faaliyet iznimiz onaylandıktan sonra, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üyelik başvurumuz gerçekleştireceğiz. Daha sonraki süreçte ortağımız olan ticaret borsalarımız ile Acentelik ilişkisi kurarak elektronik Ürün Senedi (Elüs) alım satımına başlayacağız” dedi.

Mezopotamya ÜPAK ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da  Mezopotamya ÜPAK ile üreticilerin fiziki yer değiştirme gerekmeksizin, elektronik ortamda ve tek bir platformda ürün ticaretini yapabileceğini belirterek, ÜPAK, Doğu ve Güneydoğu’daki tarımın geliştirilmesi ve sermaye gücünün korunması için önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan ÜPAK Yönetim Kurulu Üyesi Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise şunları söyledi: “Ülkemiz tarım ürünleri piyasası için devrim niteliğinde bir sistem olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile daha rekabetçi tarım ürünleri piyasasının oluşması, lisanslı depolarda depolanan ürünlere yönelik daha sağlıklı fiyat oluşumlarının sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının en aza indirilmesi sağlanacaktır.”

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