Setuay, Türkiye'nin ilk yerli süt sağım robotunu üretti

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 2017 yılında kurulan Setuay, süt ve su soğutma tankları üretimiyle sektörde sağlam bir yer edindi. 7000 metrekarelik alan üzerine kurulu olan tesislerinde 5000 metrekare kapalı üretim alanına sahip şirket, hali hazırda 36’dan fazla ülkeye binlerce süt ve su soğutma tankı ihraç ediyor.

Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektördeki rekabet güçlerini artırdıklarını belirten Setuay Pazarlama Müdürü Mesut Çetinkaya, müşteri odaklı yaklaşımlarının hızlı teslimat ve uygun fiyat politikalarıyla desteklendiğini belirterek, bu stratejilerin şirketin küresel bir oyuncu olma hedefinde önemli rol oynadığını ifade etti. Çetinkaya, “Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, sektördeki saygınlığımızı artırıyor. Ayrıca, satış sonrası hizmetlerde de fark yaratıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin yerli ve milli ilk sağım robotunu üretti

Yeni projeleri ile süt sağımında teknolojik bir devrime imza attıklarını açıklayan Çetinkaya, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye'nin ilk yerli süt sağım robotunu geliştirerek pazara sunduklarını söyledi. Robotun süt sağım sürecini tamamen otomatikleştirerek hem verimliliği hem de süt kalitesini artırdığını vurgulayan Çetinkaya, “Geleneksel sağım yöntemleri genellikle deneyimli personel gerektirirken, bizim geliştirdiğimiz bu robot, insan gücüne olan bağımlılığı minimuma indiriyor. Robot, en uygun sağım tekniklerini uygulayarak süt verimini optimize ederken, işletmelere iş gücü tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, bu teknoloji sayesinde sağım sırasında insan hatalarından kaynaklanan sorunlar da büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Yerli süt sağım robotumuz, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından sektörde devrim yaratacak. Türkiye'de çiftliklerde kurulumu başladı. Bu teknoloji ile dünya çapında sayılı firma arasında yerimizi alacağız” dedi.

Sadece süt sağım robotu ile değil, aynı zamanda süt ve su soğutma tanklarıyla da uluslararası pazarda Türkiye’yi temsil eden önemli bir firma olma yolunda ilerlediklerini dile getiren Mesut Çetinkaya, hem Türkiye pazarına hem de uluslararası arenaya sundukları yenilikçi çözümlerle rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. İnovatif yaklaşımlarıyla hem yerel hem de global pazarlarda adlarını duyurmayı planladıklarının altını çizen Çetinkaya, teknoloji odaklı üretim anlayışlarıyla önümüzdeki dönemde daha birçok yeniliğe imza atacakları bilgisini paylaştı.