Mobilyada çıkış yolu katma değerli üretimde

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Mobilya Sanayicileri İş Kümelenmesi Derneği (ESMOSDER) üyeleri, Eskişehir Sanayi Odası’nda Ekonomi gazetesi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt ile bir araya geldi. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı buluşmada, sektörün geleceği için atılması gereken stratejik adımlar tartışılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda yaptığı konuşmada 2018 yılında 17 kurucu üye tarafından kurulduklarını hatırlatan ESMOSDER Başkanı Hakan Korkmaz, "Eskişehir mobilya sektöründe, dayanışma ve iş birliği sağlamayı amaçlıyoruz. Ana ve yan sanayi ilişkilerini geliştirerek, kalıcı yeni iş birliği modelleri oluşturuyoruz. Ayrıca, nitelikli insan kaynağı için meslek lisesi öğrencilerine burs veriyoruz. Türkiye genelinde sektörümüzde 45 bin 277 işletme var ve bunların yüzde 92'si küçük firmalardan oluşuyor. Bu firmalar üretimden yüzde 20 pay alıyor. Bu da sektörün gelişmeye açık olduğunu gösteriyor. Ancak en büyük sorunumuz ölçek problemidir" dedi.

Vergi yükü güven endeksini düşürüyor

Türkiye'nin Avrupa'da Çin'e alternatif olarak Polonya ile birlikte büyüme potansiyeline sahip olduğunu açıklayan Korkmaz, "Daha kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmek zorundayız. Eskişehir mobilya sanayicileri olarak bu pazardan ne kadar pay alabileceğimize odaklanıyoruz. Ancak yeni vergilerin yanı sıra mevcut vergilerdeki artışlar kalıcı kayıt dışılığa sebep oluyor. Bu da reel sektör güven endeksinin düşmesine neden oluyor" şeklinde konuştu.

“Üretici olumsuzluklara karşı mücadele ediyor”

Mobilya sektörünün üç temel sorununun makroekonomik dalgalanmalar, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve yetersiz Ar-Ge olduğunu belirten Ekonomi Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, "Üreticiler artan faizler ve kur dalgalanmaları gibi olumsuz etkenlere karşı mücadele ediyor. Mevcut tedarik zinciri, fabrikaların kapasitesini ve üretim maliyetlerini artırıyor. Yetersiz Ar-Ge çalışmaları ise eksikliklere ve rekabet gücüne dayalı bir yatırımın yolunu açıyor" dedi. Sektördeki krizlerin üstesinden gelebilmek için stratejik ortaklıklar kurulması, yan sanayinin geliştirilmesi ve Ar-Ge yatırımlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, mobilya sektörünün bilgi birikimini ve uzmanlığını bir araya getirecek bir enstitü kurulmasının önemine dikkat çekti. Bozkurt, "Avrupa pazarına odaklanarak ihracat hacmini artırmalıyız. Ancak sürdürülebilir ihracat için katma değerli ürünlere yönelmek ve pazar araştırmalarına önem vermek zorundayız" dedi.

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, tedarikçilerle yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, Türkiye'de mobilya malzemelerinin çok pahalı olduğunu ve Almanya'dan daha ucuza malzeme temin ettiklerini belirtti. Ülke genelindeki sorunların işlerini olumsuz etkilediğini ve kendilerinin ellerinden geleni yaptığını vurgulayan katılımcılar, buna rağmen üreticilerin suçlandığını ifade etti.