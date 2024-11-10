MTSO Başkanı Çakır: ASCAME ile Akdeniz’i birlikte planlıyoruz

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz’de kıyısı buluna 23 ülke ve 300’ün üstünde ticaret ve sanayi odasının oluşturduğu uluslararası bir platform olan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (ASCAME) referans etkinliği Meda Week İş Forumu, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlendi. Akdeniz kentleriyle ticaret sanayi odalarının işbirliğini artırmayı ve Akdeniz ekonomisinin gelişimini hedefleyen etkinlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve ASCAME ICT Komisyonu Başkanı Hakan Sefa Çakır da yer aldı. Forumu değerlendiren Hakan Sefa Çakır, ASCAME’nin dev bir ağ oluşturduğuna dikkat çekti.

“Murcia ile görüşmelere başladık”

Mersin iş dünyası olarak bu büyük uluslararası ağda yer alıp Akdeniz’de yeni işbirliklerinin, barışın ve huzurun oluşmasına katkı verdiklerini vurgulayan Çakır, ASCAME’nin Mersin için önemine işaret ederek, “Akdeniz üç kıtayı birleştiren bir deniz ve bu havzada yapılacak iş birlikleri çok önemli. Türkiye de Akdeniz’in en önemli ülkelerinden. Mersin olarak en büyük liman kentlerindeniz. ASCAME’yle 22 ülkeyle 300 ticaret ve sanayi odasıyla iletişim kurabilme imkânını buluyoruz. Sadece bu toplantıyla İspanya’nın limon başkenti Murcia ile görüşmelere başladık. Mısır ve Fas’ı da dâhil ederek narenciye konusunda ortak hareket etme olasılıklarını konuştuk. Akdeniz Havzasının ekonomisi KOBİ’lere dayanıyor. Bu anlamda ASCAME ile küresel iklim değişimine uyumdan, sektörlerin dijitalleşmesine, tarımdan, lojistikten, turizm ve sanayiye kadar birçok konuda AB fonlarından da yararlanarak ortak projeler geliştirme ekiplerinin içindeyiz” dedi.

“Köprü olmaya devam edeceğiz”

Mersin’in ASCAME’de komisyon başkanlıkları yapan, karar masalarında önerileri dinlenen bir konuma geldiğinin altını çizen Çakır, “MTSO olarak amacımız birincil anlamda ekonomik katkılar sağlamak olsa da, ASCAME’nin gücünü etkin kullanarak kentimizin limanından serbest bölgesine, üniversitelerinden teknoparklarına, OSB’lerinden yenilik merkezlerine, yerel yönetimlerinden kültür sanat kurumlarına kadar 22 ülkedeki eş değer kurumlarla kendi kurumlarımıza köprü olmak ve bütünsel anlamda kentimize katkı sunmaktır. MTSO olarak Mersin iş dünyasını ve Mersin’i dünyaya bağlamaya devam edeceğiz” dedi.