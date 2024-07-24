Müşerref Yırcalı son yolculuğuna uğurlandı

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

1922 doğumlu olan Müşerref Yırcalı 102 yaşında vefat etti.

Cenazesi 23 Temmuz günü (bugün) Balıkesir Paşa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Başçeşme Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hayırsever işadamı Muharrem Hasbi Koray’ın kızı, merhum iş insanı Sırrı Yırcalı’nın eşi, Rona Yırcalı ve Demet Egeli’nin anneleri, Sırrı ve Sinan Yırcalı’nın babaanneleri, Eda ve Ömer Egeli’nin anneanneleri olan merhum Müşerref Yırcalı hayırseverliği ile tanınıyor.