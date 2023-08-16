Netiş’ten, su depolama sistemlerine 2 milyon Euro'luk yatırım

BURCU SUNA/KONYA

Uzman kadrosu ve 40 yıllık tecrübesiyle su ve sıvı depolama sistemleri üretimi yapan firma, Prizmatik Modüler Depo üretiminde sektörün önde gelen firmalarından birisi. Paslanmaz ve galvaniz çelik sac gövdeli prizmatik, gövde içi membran kaplamalı silindirik, GRP ( Kompozit) Modüler depolar, taşınabilir, içme suyu, kullanım suyu, yangın suyu, tarımsal ve zirai alan kullanımı ve endüstriyel sıvı depolama sistemlerini 1 tondan 2 bin 500 tona kadar üretim kapasitesine sahip.

Muhammet Dündar, “Paslanmaz, Galvaniz, Termo Plastik boyalı, GRP (Kompozit) ve Silindirik olarak 5 ayrı tipte çelik su depoları üretimi yapıyoruz. 5 bin metrekarelik alanda 70 kişilik kadromuzla hizmet veriyoruz. Sektörde ayrıcalıklı olmak için kaliteye önem veriyoruz. Türkiye’de 50 ‘ye yakın bu sektörde firma var fakat bu 5 tip Modüler su depoları çeşidini de kendi bünyesinde bulunduran tek firmayız” dedi.

Dündar, “Yıllık 2 bin ton üretim kapasitemizle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 10 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ciddi hammadde stoku var

2022’yi 2023’ün ikinci çeyreğinde üçe katladıklarını söyleyen Dündar, “Ekonomik problemler sektörleri strese soktu. Bizim cirolarımızın üçe katlaması geçen yılın projelerinin devamı olarak görünüyor. Ayrıca rakiplerimize göre daha avantajlı olan tarafımız Tamamen öz sermayemiz ile çalışıyor olmamız ve kredi kullanımı yapmamamızdır. 300 tona yakın hammadde işlenmiş ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre kuruluma hazır hale getirilecek şekilde stokumuzda bulunduruluyor” dedi.

Ürün çelikten daha ucuz ve daha avantajlı

2 Milyon Euro makine yatırımı yaptıklarını söyleyen Dündar, “GRP (Kompozit) isimli ürün Türkiye’de 4 firma tarafından imalatı yapılıyor. Bu depo diğer seçeneklere göre daha sağlıklı. Diğer ürünler çürüyebiliyor, suyun içindeki asitli özellikten dolayı deformasyona maruz kalabiliyor. Fakat bu ürün Cam elyaf takviyeli polyester malzeme olarak imal edildiği için daha uzun ömürlüdür. Hammadde olarak bize gelen bu ürünü presler ile şekillendirerek kullanıma sunuyoruz. Bunun avantajı çelikten daha ucuz ve daha avantajlı olmasıdır” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sunduğu zorunlu bir sistem olduğunun altını çizen Dündar, “Bütün binalarda kullanılmak zorundadır. İçme suyu ve yangın suyu depoları olarak kullanılıyor. Harici tarımsal zirai alanlarda kullanılıyor. Mücbir sebeplerden dolayı oluşan problemlerde bu suyun binadaki ikamet eden vatandaşa yetebilmesi gerekiyor” diye konuştu.