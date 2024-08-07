Nlksoft, 15 ülkeye yazılım ihraç ediyor

AYHAN DUMAN / GAZİANTEP

Bir otelde düzenlenen kuruluş yıldönümü gecesine CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GÜNSİFED Başkanı Gamze Aşnük, ASKON Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Güneş, STK temsilcileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Nlksoft bayileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen gecede bir konuşma gerçekleştiren Nlksoft Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, Gaziantep'ten çıkan bir marka olarak bugün dünyanın 15 ülkesine yazılım ihracatı yapan bir firma haline gelmekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. E-ticaret, dijitalleşme ve dijital teknolojilerdeki gelişmeleri anlatan Nalan Kurt, Nlksoft ürünleri ile ilgili de bilgi verdikten sonra, salonda bulunan misafirlere teşekkür etti.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Gaziantep'ten bir yazılım markası çıkarmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bunu başaran Nalan Kurt'u bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.