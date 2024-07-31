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Önder Dil'den iş dünyasına özel İngilizce eğitimi

Eskişehir merkezli eğitim kurumlarından Önder Dil, iş dünyasının ihtiyaçlarına özel yeni bir iş İngilizcesi kursu tasarladı.

Haber Merkezi
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Önder Dil'den iş dünyasına özel İngilizce eğitimi
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TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Kursun, katılımcılara gerçek iş hayatından alınan vaka analizleri üzerinden pratik yapma imkanı sunduğunu açıklayan Önder Dil Kurucu Müdürü Mustafa Köksal, eğitim içeriğini bir adım öne taşıdıklarının altını çizdi.

Katılımcıların öğrendikleri bilgileri gerçek iş dünyası senaryolarında uygulayarak pekiştirme fırsatı bulacakları yeni bir eğitim programı geliştirdiklerini açıklayan Köksal, kursun içeriği hakkında yaptığı açıklamada, “İş dünyasında sıkça karşılaşılan üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi kritik alanlarda kullanılan İngilizce terim ve kavramların yoğunlaştırıldığı bir program hazırladık. Katılımcılarımız, bu sayede iş hayatındaki iletişimlerinde daha akıcı ve etkili hale gelecekler” dedi.

Kursun en önemli özelliklerinden birinin vaka analizleri olduğunu vurgulayan Köksal,
“Katılımcılar, gerçek iş hayatından alınan senaryolar üzerinde çalışarak öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Bu sayede teorik bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı buluyorlar ve iş hayatındaki sorunlara daha çözüm odaklı bir yaklaşım geliştiriyorlar. Vaka analizleri, katılımcılara sadece teorik bilgileri uygulamak gibi bir fırsat sunmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek iş hayatındaki sorunlara daha çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmelerini sağlar. Bu sayede, farklı açılardan bakma, alternatif çözümler üretme ve karmaşık durumlarda doğru kararlar verme becerileri kazanırlar. Üstelik farklı ülkelerden şirketlerin vaka analizleri üzerinden çalışmak, katılımcılara kültürel farkındalık kazandırarak, uluslararası iş dünyasına uyum sağlamalarına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Önder Dil’in 37 yıllık deneyimiyle hazırlanan kursun Ağustos ayında başlayacağı bilgisini paylaşan Mustafa Köksal, “Eskişehir’de iş dünyasına yönelik bu kadar kapsamlı bir İş İngilizcesi kursu bulunmaması, bizim için önemli bir eksikliği giderme fırsatı oldu. Kursumuzla, Eskişehirli profesyonellerin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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