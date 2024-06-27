Petroyağ Lubricants, Birleşmiş Milletler (UN) Global Compact’e katıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

1993 yılında ülkemiz sanayi üretimine endüstriyel yağlayıcı sağlamak amacıyla yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Petroyağ, 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Petroyağ, üretim, satış ve satış sonrası danışmanlık hizmetiyle sektöre yön veren oyuncular arasında bulunuyor.

Tekstilden gıdaya, demir çelikten kozmetiğe uzanan geniş bir yelpazede, hayatın her noktasında kullanılan ve insan sağlığı için önem taşıyan endüstriyel yağların kalitesini en üste taşıyan Petroyağ, tesislerine ve insan gücüne yaptığı yatırımlar da öne çıkıyor. Petroyağ Group’un lokomotif şirketi Petroyağ Lubricants, Gebze Organize Sanayi bölgesi (GOSB) içerisinde kurulan 50 bin ton kapasiteli tesisinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesine hizmet veriyor.

Global Compact, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olup; insan hakları, iklim değişikliği, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında şirketlerin sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik etmektedir.

“Sürdürülebilir ve sorumlu iş yapma taahhüdümüzün bir göstergesidir”

Petroyağ Group Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Dr. Lara Acemoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler Global Compact üyeliğimiz, sürdürülebilir ve sorumlu iş yapma taahhüdümüzün bir göstergesidir. Bu üyelikle birlikte, iş süreçlerimizi uluslararası kabul görmüş ilkeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirecek ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz."