HASAN COŞKUN / SAKARYA

TİM verilerine göre Ağustos ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, makine ve aksamları ile iklimlendirme sanayii sektörü başı çekti. Kentin ihracatta lokomotif sektörü otomotiv toplam ihracatın yaklaşık yüzde 89’unu karşıladı.

Sakarya iş dünyası Ağustos ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 110’dan fazla noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatta başı çeken ilk 5 ülke ise sırasıyla; Polonya, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya oldu.

1.3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 Temmuz ayı verilerine göre Sakarya’da ihracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz ayında %155 olarak gerçekleşti. Ayrıca Sakarya’nın 7 aylık dış ticaret fazlası da 1.3 milyar dolara ulaştı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya’nın toplam 13 sektörde dünyanın 46 noktasına geçen yıla oranla ihracatını artırmayı başardığını söyledi.

“Ancak ihracatçı firmalarımızın sabit kur politikası ile ilgili sorunları devam ediyor.” diyen Altuğ şunları dile getirdi: “Özellikle üretim hammaddesinde ve enerjide artışlar döviz üzerinden gerçekleşirken ihracatçımız sabit kur nedeniyle kendi sermayesinden işlerini yürütmeye çalışıyor. Sabit kur politikaları, ihracatçıların rekabet gücünü zayıflatıyor, finansal planlamalarını da zorlaştırıyor. Maliyetler üzerinde baskı yaratıyor, ihracatçılar için engel oluşturuyor. Bu koşullar altında, ihracatçılarımızın rekabetçiliğini korumak için daha esnek ve öngörülebilir bir kur politikası izlenmesi gerektiğine inanıyorum. Döviz kurunun enflasyon oranı ile dengelenmesi ihracatçılarımızın maliyet baskılarını hafifletecek önlerini görme, yatırım planı yapabilme avantajı sunacaktır.

Üretim demek güç demektir, kendi kendine yetebilen ülkeler ihracatta da öndeyse gerçek ekonomik güç bunda saklıdır. Ülkemizin dış ticaret fazlası veren bir konuma gelmesi için ihracatçının yeteri kadar desteklenmesi önem arz ediyor.Şartlar ne olursa olsun dünya ile rekabet eden, üretimde fark yaratan tüm firmalarımıza ve emek veren çalışanlarına teşekkür ediyorum.”