Sadettin Saran: Türkiye’nin önümüzdeki 1-2 yılı çok zor görünüyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) üye toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Saran, iş insanlarına ‘’Sadettin Saran ile Samimi Sohbetler’’ konulu konuşmasında öğrencilik ve iş hayatını, liderlik ve başarılı olmanın yollarını anlattı.

ABD’ye spor bursuyla gittiğini, yüzme sporu ile uğraştığını ve zor bir öğrencilik dönemi yaşadığını belirten Saran, bugün 67 ülkede 5 sektörde 40 şirket sayısına ulaştıklarını söyledi.

ABD’de üniversiteden mezun olduğunda atık denetim firmasında iş bulduğunu, 24-25 yaşlarında Türkiye’de üst düzey devlet memuru olan babasından daha fazla maaş aldığını ifade eden Saran, Türkiye’ye dönüş serüvenini de şöyle anlattı:

‘’ABD’de makine mühendisliği okudum. Parklarda yattım. Kapı kapı dolaştım. İş için Ted Turner ile de görüştüm. 90’lı yıllar Türkiye’de kriz var. Babam 'Ülkede kriz var, dönme' dedi. Aile ve vatan sevgisi ağır bastı. ABD’de kalıp okyanusta büyük balık olacağıma ülkemde küçük balık olurum diyerek Türkiye’ye döndüm. Döndüğümde bana kimse iş vermedi. Ama yılmadık, fırsatları değerlendirdim. 'Başarısızlıkta değil, pes ettiğinde yenilirsin' dedim. Bunu Fatih Terim söylüyor ama aslında benim sözümdür.’’

Bugüne kadar 6-7 okul ve 26 spor salonu yaptırdıklarını, 27. spor salonunu da yakında açacaklarını vurgulayan Saran, ‘’Yaptığımız okullarda beyin cerrahları çıktı, ABD’de okuyan bilim insanları çıktı. Bunlar bizi gururlandırıyor’’ dedi.

Önce savunma sanayi ile işe başladığını ve medya sektöründe büyüdüklerini belirten Saran, ‘’Değişime ayak uyduran kazanıyor. 90’lı yıllarda program satmak için spor müdürlerinin kapılarında bekledim. Medya patronları Saran’ı batırmak için çok uğraştı. Yılmadık, fırsat bulduk TV kanalları satın aldık. Yurt dışında TV sahibi olduk, büyüdük’’ dedi.

Sadettin Saran ANSİAD üyelerinin sorularını da yanıtladı. Saran, Fenerbahçe’nin en büyük ihtiyacı nedir? sorusunu şöyle yanıtladı:

‘’Fenerbahçe’nin tek ihtiyacı şampiyonluk. Fenerbahçe’de en büyük sıkıntı kültür. Akbaba kültürü oluştu. Yönetim başarısız olsun diye bekleniyor. Ali bey büyük mücadele verdi, veriyor. Paris 2024 Olimpiyatlarında sporcularımız büyük başarılar elde etti. Olimpiyatlara giden sporcularımızın çoğunluğu Fenerbahçe’nin sporcuları. Ama futbolda başarı yok. Fenerbahçe başkanlığına aday olursam eğer 2 yıl şampiyon olamadığımızda başkanlığı da bırakırım demiştim.’’

Türkiye’nin 1-2 yıllık geleceği çok zor görünüyor

Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz sorusunu da yanıtlayan Saran, şunları kaydetti:

‘’Türkiye’nin önümüzdeki 1-2 yılı çok zor görünüyor. Ben ekonomist değilim ama çok zor bir sürece giriyoruz. Bakan Mehmet bey (Şimşek) doğru işler yapmak istiyor. Yabancı yatırımcı terörden korkmaz, krizden korkmaz. Ancak adalet sistemi de, eğitim sistemi de sıkıntılı. Ülkede liyakat sorunu var. Siyasetçi bir sonraki seçimi düşünür, devlet adamı gelecek nesilleri…’’

ABD seçimleri Türkiye için hayırlı olur

Sadettin Saran, ABD’de yapılan seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump ile ilgili görüşlerini de şöyle açıkladı:

‘’Önceki ABD Başkanı Trup ile şimdiki Trup farklı olacak. İki savaşı da bitirmeye çalışacak. Deli dolu bir insan. Türkiye için daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Ama bir soru işareti de var. Bitcoin olarak biz çok mutluyuz. Tabi bitcoin yatırımı yapan olarak…’’

ANSİAD Başkanı Ercan Özbek’e günün anısına heykel hediye etti.