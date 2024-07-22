Şanlıurfa Büyükşehir, 2025 için 11.1 milyar TL’lik yatırım bütçesi oluşturuyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 100 günlük görev sürecini katıldığı ortak canlı yayında değerlendirdi. Ana gündemlerinin belediyede mali disiplini sağlamak olduğunu belirten Mehmet Kasım Gülpınar, israf ve yolsuzlukla mücadelelerine de hız kesmeden devam ettiklerini aktardı.

Belediyede kanuna aykırı işlem yapan ve görevlerini kötüye kullanan yöneticiler ve personellerle ilgili yargı yoluna gittiklerini kaydeden Başkan Gülpınar, yargı süreci devam ettiği için dosyalarla ilgili ayrıntı paylaşmadı. Ancak yargı süreci tamamlanan dosyalarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade eden Gülpınar, “Göreve gelir gelmez bir durum tespiti yaptık. Maalesef ortada herhangi bir yönetim sistemi yoktu. Borçlular bir taraftan, alacaklılar bir taraftan iflas etmiş bir düzenin üzerine oturduk. Belediyede ne yazık ki disiplin yoktu. Önceki döneme ait hiçbir kayıt yoktu. Bilgisayarlardan tüm özel veriler silinmişti. Bazı dairelerimizde evrakların yok edildiğini tespit ettik. Tüm bu kanun dışı işlere karşı yasal sürecimiz devam ediyor. Herkes müsterih olsun. Hukuk bu alanda ne söylerse kabullenip yolumuza devam edeceğiz. Yasal süreci tamamlanan dosyalarımızı kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Gelir artırıcı, gider azaltıcı önlemler sürecek

Belediyenin çağdaş, güvenilir ve mega projeler geliştirecek bir yapıya kavuşturmak için yeniden yapılanma sürecini başarı ile tamamladıklarını belirten Mehmet Kasım Gülpınar, “Çağımızın gerekliklerine uygun bir kurumsal yapı ve hafıza oluşturduk. Hesap verilebilir, kontrol edilebilir ve şeffaf bir yönetim sistemi ile yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada alanında uzman arkadaşlarımızı da belediyemiz bünyesine kazandırdık. Artık her birimde hangi arkadaşımızın ne görev yaptığını, araçlarımızın hangi alanlarda kullanıldığını biliyoruz. Bundan sonra da gelir artırıcı, gider azaltıcı önlemleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Maalesef ki belediyemizde yozlaşma, israf, yolsuzluk, kamu malını kullanma, kamu malına göz koyma gibi kronik sorunları var. Bunları gözümüzle de gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bu nedenle mali disiplini sağlarken belediyemizi yozlaşmış yapıdan kurtarmaya dönük hamlelerimize de devam ediyoruz. Bu alanda kurduğumuz israf ve yolsuzluk hattına toplamda bugüne kadar 277 başvuru geldi. Başvuruların 67’sini sonuçlandırıp ihbar sahiplerine bilgi verdik. 58 başvuru ile ilgili incelemelerimiz devam ediyor. 152 başvuru ise yeterli bilgi, delil, belge ve kişi içermediğinden reddettik” dedi.

“Satın alma için 6 kişilik özel komisyon oluşturuldu”

Mali disiplini sağlayacak adımların meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Mehmet Kasım Gülpınar, 2025 yılında yaklaşık 17 milyar TL’lik bir bütçe yaratmayı hedeflediklerini aktardı. 2025 yılındaki bütçelerinin yüzde 35’inin personele ayıracaklarını kalan kısmının da altyapı ve üstyapı yatırımlarında değerlendireceklerini belirten Başkan Gülpınar, “Urfa’nın acil ihtiyaçlarını çözecek yatırımlara odaklandık. Önceki dönemlerde sorun yaratan yerli yersiz harcamaları artık yapmayacağız. İhtiyaçları öncelik sırasına dizip bir plan dahilinde çalışacağız. Belediyemizin tüm satın alma operasyonları artık alanında uzman 6 kişilik komisyonumuz tarafından gerçekleştirilecek. Hiçbir birimimiz artık kendi kafasına göre satın alma yapamayacak.”

“Mali disiplinden sonra mega projelere odaklanacağız”

Mali disiplini sağladıktan sonra orta ve uzun vadeli bir yatırım programı oluşturacaklarını ifade eden Mehmet Kasım Gülpınar, “Çok çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Belirli bölgeleri trafiğe kapatıp hafif raylı sistemler kurmak istiyoruz. Bu proje şehrimizin estetiğine de sosyal yaşamına da çok önemli katkı sağlayacak. Şehir içi ulaşımı çağdaş bir statüye çıkartmak için Karaköprü’den başlayan Eyyubiye’ye kadar uzanan raylı sistemler planlıyoruz. Bu projeler kent trafiğini ve seyahat süresini azaltacak mega projelerdir. Ancak Belediyemizin şuan ki gücüyle bu projeleri yapmamız mümkün değil. Ama biz bu alanda bir şey yapmayacağız anlamına gelmiyor. Mega projelerimiz ile ilgili hazırlıklar hızla devam ediyor” dedi.

Refah Market’ten haksız yararlanan 500 aile tespit edildi

Bir önceki idare tarafından dezavantajlı ailelerin yararlanması için kurulan Refah Market projesini yeniden aktif hale getirilmesi için özel önlemler aldıklarını ifade eden Mehmet Kasım Gülpınar, “Disiplinli bir denetim mekanizmasıyla dezavantajlı insanlarımıza 300’ü aşkın ürün sunmaya başladık. Eski yönetimin döneminde kurulan Refah markette yaptığımız ilk incelemelerde 16 çeşit ürünle karşılaştık. Bu ürünlerin büyük bir bölümü çürümüştü. İnsanlar bu projeden 3 ile 6 ayda bir yararlanabiliyordu. Ayrıca yaptığımız kontrollerde yaklaşık 500 ailenin hak etmediği halde bu hizmetten yararlandığını tespit ettik. Bu yasa dışı kullanımlarla ilgili sorumlulara karşı hukuki sürecimiz devam ediyor. Bu alanda daha profesyonel ve etkin hareket etmek amacıyla İbrahimin Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği ile protokol imzaladık. Hayırsever insanlarımız artık bu market üzerinden dezavantajlı insanlarımızı destekleyecekler. Şuanda pilot uygulama yapıyoruz. Sistemimiz tam oturduğunda Refah Marketi tüm ilçelerimizde de hayata geçireceğiz. Ayrıca aldığımız özel tedbirler sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 6 ay değil ayda bir buradan faydalanabilecek” diye konuştu.

“ŞUSKİ yöneticisi şahsi elektrik faturasını belediyeye ödetti”

Kullanılan krediler, sabit gelirler ve arsa satışlarından elde edilen gelirlere rağmen ŞUSKİ’ye ait 600 milyon TL’lik elektrik faturalarının ödenmediğini ifade eden Mehmet Kasım Gülpınar, “Göreve geldiğimizin 2’nci günü elektrik dağıtım kurumundan bir yetkili ellinde çikolatasıyla gelmişti. Çikolatayı görünce hayırlı olsuna geldiğini düşündük. Makamdaki 2’nci günümüzde ŞUSKİ’nin 600 milyon TL’lik elektrik faturalarını önümüze koydu. Yetkili eğer bu miktarı ödemezseniz elektriği kesmek durumunda kalacağız diye uyardı. Faturaları incelediğimizde ŞUSKİ’ye ait olmayan elektrik faturaları ile de karşılaştık. Bu faturaların ŞUSKİ’ye bağlı olanlarının aboneliklerini gerçekleştirdik. Bunun için 1177 faturanın yerinde incelemesini yaptık. 16 Temmuz 2024 tarihi itibariyle ihtilaflı 165 milyon TL’lik faturalar haricindeki tüm borcumuzu ödedik. ŞUSKİ’nin 431 milyon TL’lik elektrik borçlarını kapattık. İhtilaflı faturalar konusunda dava sürecimiz devam ediyor. Önceki dönemde ŞUSKİ’de çalışan bazı bürokratlar şahsi arsalarında sulama amacıyla kullandıkları elektriği ŞUSKİ’ye ödetmişler. Bu alanda Urfa kamuoyunda çıkan iddialar şehir efsanesi değil. Bunlar hepsi delilleriyle birlikte yargıya taşıdık” şeklinde konuştu.

“2022 yılı ile birlikte borçlarda hızlı artış var”

Belediyenin güncel borç durumuna ilişkin de özel değerlendirmeler yapan Başkan Gülpınar, özellikle 2022 yılından itibaren borçların hızlı bir artış ivmesi yakaladığını söyledi. Gülpınar, şöyle devam etti: “Bizden önceki yönetim 2019 yılında belediyeyi 175.8 milyon TL borçla devralıyor. 2020 yılında borç 484.4 milyon TL’ye çıkıyor. Ancak 2021 yılında bir denge kuruluyor ve borç 400 milyon TL’ye geriliyor. Ancak 2022 yılında ne olduysa borçlardaki dengesiz durum ortaya çıkıyor. Belediyemizin borcu bu dönemde 854.5 milyon TL olarak gerçekleşiyor. Bu dönemde ne olduğunu bilmiyoruz. 2023 yılında belediyemizin borcu 2.8 milyar TL’ye çıkıyor. 2024 yılının ilk 3 ayındaki borcumuz ise 2023 yılına göre kıyasladığımızda yüzde 475 artışla 6 milyar TL’ye ulaşıyor. ŞUSKİ’nin borcu ise 2019 yılında 685.2 milyon TL, 2020 yılında 813.1 milyon TL, 2021 yılında 779.7 milyon TL olarak gerçekleşiyor. ŞUSKİ’nin borçlarındaki dengesizlik te yine 2022 yılında gerçekleşiyor. Bu dönemde borç 2.2 milyar TL’ye ulaşıyor. 2023 yılında ise ŞUSKİ’nin borcu 3.3 milyar TL’ye ulaşıyor. 2024 yılının ilk 3 ayındaki borç ise 4.4 milyar TL olarak gerçekleşiyor. ŞUSKİ seçiminde olduğu ilk 3 ayda 2023 yılına nazaran daha insaflı yüzde 75’lik bir borç artışı gerçekleştirmiş.”

Personel zammı nedeniyle bütçeye aylık 90 milyon TL ilave finansman yükü binecek

Belediyenin aylık sabit gelirinin 787 milyon TL sabit giderinin ise 705 milyon TL olduğunu dile getiren Mehmet Kasım Gülpınar, ŞUSKİ’nin ise aylık sabit gelirinin 251 milyon TL, aylık sabit giderinin ise 356 milyon TL olduğunu kaydetti. Seçim vaatleri kapsamında önceki belediye yönetiminin aldığı personel zam oranlarının mevcut tabloya dahil olmadığını ifade eden Gülpınar, “Tabi ki biz emekçilerimiz kazansın istiyoruz. Ancak elinizde imkan yokken bol keseden dağıtmanın ne anlamı var. Ben seçimi kazanırsam bir şekilde hallederiz, kazanmasam da bizden sonra gelen ne yapıyorsa yapsın mantığıyla oturulmuş sendikalarla inanılmaz sonuçları olan sözleşme imzalanmış. Temmuz ayı ile birlikte eski yönetimin aldığı hatalı bir uygulamanın olumsuz sonuçlarını tablolarımızda göreceğiz. Bu ay içinde bize 90 milyon TL ilave finansman yükü binecek” dedi.

“Personelimizin niteliği ile ilgili sorunlarımız var”

2019 yılında 3 bin 244 olan personel sayısı, 2024 yılında 6 bin 405’e ulaştığını aktaran Mehmet Kasım Gülpınar, personelin niteliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını aktardı. Başkan Gülpınar, “Personel artışında iş yapan insanların oranı çok önemlidir. Şuandaki en temel problemlerimizden biriside artırılan personellerin kalifiye olmamasıdır. Şuanda biz personele zam hariç 407 milyon TL her ay maaş ödüyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren biz personele aylık 500 milyon TL’nin üzerinde maaş ödemesi gerçekleştireceğiz. Kentimiz için verimli çalışan bir personel kadromuz olsaydı 600 milyon TL’yi de heba ederdik. Ama bir taraftan bu kadar ödeme yaparken diğer taraftan bazı birimlerde çalıştıracak personel bulamıyoruz” diye konuştu.

Belediye’nin kredi borcu 3.4 milyar TL

Bir önceki idarenin 8 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında 18 kredi kullandığını belirten Mehmet Kasım Gülpınar, şunları söyledi: “Kullanılan kredilerin ana parası 1.8 milyar TL’dir. 3.7 milyar TL’si faiz olmak üzere belediyemiz toplamda 4.3 milyar TL’lik kredi kullanmış. Kullanılan 18 kredinin ödemelerini yapmaya devam ediyoruz. Şuanda toplam kredilerden kalan borcumuz faizi dahil 3.4 milyar TL’dir.”

Önceki yönetim belediyenin 365 arsasını satmış

Bir önceki idarenin belediyenin sabit gelirleri ve yüksek kredi kullanımına rağmen arsa satışları gerçekleştirdiğine dikkat çeken Mehmet Kasım Gülpınar, “1 Nisan 2019 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arsında 226’sı ihale, 27’si işgaliye, 112’si de imar barışı nedeniyle toplamda 365 arsa satışı gerçekleştirilmiş. Bu satışlardan 1 mayıs itibariyle eskale edilmiş rakamlarla yaklaşık 2.6 milyar TL gelir elde edilmiş” dedi.

İlk 3 ayda 20 milyon TL’lik akaryakıt tasarrufu sağlandı

Seçim döneminde belediyedeki akaryakıt tüketiminin hat safhaya ulaştığına dikkat çeken Mehmet Kasım Gülpınar, şöyle konuştu: “1 Ocak 2024 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında seçim sürecinde belediyemiz bünyesinde 2.1 milyon litre yakıt kullanılmış. Bizim göreve geldiğimiz 1 Nisan 2024 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arsında ise yakıt tüketimimiz 1.4 milyon litre olarak gerçekleşti. Seçim dönemine göre sağladığımız yakıt tasarrufu 444.2 bin litredir. Bu yakıt miktarını değerine dönüştürdüğünüzde 20 milyon TL tasarruf yapmış olduk. Biz halkın parası halkın cebine girecek, halkın parası zayi olmayacak diyoruz” diye konuştu.

Belediyeye 1 yıl boyunca personel alınmayacak

Belediyeye işçi ve personel alımlarını artık şefaf bir sistem ve kurayla gerçekleştireceklerini belirten Başkan Gülpınar, şöyle devam etti: “Yeni istihdamlarımızda başvuru sahipleri kuralarını kendi elleriyle çekecekler. Hak, hukuk, adalet yerini bulması için insan kaynağı sistemimizi çağdaş bir yapıya kavuşturacağız. Finansal zorluklar nedeniyle şuanda zorunlu haller dışında personel alımı gerçekleştiremiyoz. Önümüzdeki 1 yıl boyunca da yeni istihdam yapmayacağız. Geçici süreliğine bir işçi alımı gerçekleştireceğiz. Yakın bir süreçte bunun duyurusunu tüm halkımıza yapacağız.”

“İştirak şirketler çivi çakacak durumda değil”

Belediye iştiraki olan tüm şirketlerin zararda olduğunu ifade eden Mehmet Kasım Gülpınar, “Beltaş Beltur gibi tüm şirketlerimiz şuanda zararda. Pek çok projede iş yapamaz durumdayız. Şirketlerimizi mali disiplinimizi sağladıktan sonra toparlamaya çalışacağız. Özellikle Belsan ve Beltur çok vahim bir durumda. Bu şirketlerde de maalesef birçok alanda istismarlar mevcut. Mahkemelik olduğumuz bir çok alan var. Bu şirketlerimizin faaliyetleriyle gelir kaynağı olarak çalışması gerekirdi. Ama şuan ki durumlarıyla bir çivi çakacak durumları yok” değerlendirmesi yaptı.

Kültür A.Ş. daha da aktifleştirilecek

Turizm alanında profesyonel bir kadro oluşturduklarını belirten Başkan Gülpınar, şöyle devam etti: “Turizm alanında iyi projeler geliştirmek adına Harran Üniversitesi’nden belediyemize takviyeler yaptık. Kadromuza güveniyoruz. Turizm ile ilgili tüm işlerimizi Kültür A.Ş. üzerinden sürdüreceğiz. Urfa’nın gerçek manada bir turizm şehri olması için özel projeler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok farklı projelerle turizm sektörümüzün karşısına çıkacağız. Bu alanda herkes müsterih olsun” dedi.