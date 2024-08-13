Şanlıurfalı ihracatçılar, gümrük ve demiryolundaki eksikliklerin tamamlanmasını istiyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Deprem bölgesinde ihracatını artıran tek il olan Şanlıurfa’da dış ticareti geliştirecek girişimler devam ediyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası son olarak Harran üniversitesi ile yaptığı işbirliği ile alo ihracat hattını devreye aldı. Bunun neticesinde bütün üyelerine arama yapan ŞUTSO, ihracat hakkında bilgilendirmeler yapıyor. ŞUTSO ayrıca dış ticaret istihbarat birimini oluşturma çalışmalarını da sürdürüyor.

Kenttin ihracatına pozitif katkı sağlayan ürünlerin başında ise transformatör, dalgıç pompa ve tarım makineleri gelirken, sulama boruları ve gıda sektörleri de dış satımını her geçen ay daha da artıyor. Kentte ayrıca kurutmalık sebze-meyve ve şekerleme alanındaki yeni yatırımların faaliyete geçmesiyle birlikte ihracatta yeni bir sıçrama yaşanması öngörülüyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, bir yandan mevcut ihracatçı firmaların hacimlerini artıracak girişimlerde bulunurken diğer yandan yeni ihracatçı firmalar yaratılması için strateji ve işbirlikleri geliştirdiklerini söyledi. Şanlıurfa TSO’ya kayıtlı 560 ihracatçı şirket bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Yetim, kentin özellikle gümrükleme ve lojistik altyapısındaki eksikliklerin şirketleri olumsuz etkilediğini belirtti. Altyapı eksiklikleri nedeniyle onlarca firmanın Gaziantep, Mersin, Adana, İstanbul, İzmir ve Ankara’da temsilcilik açarak işlemleri şehir dışından sürdürmeye çalıştığını ifade eden Yetim, “Üretimini Urfa’da yapmasına karşın altyapı sorunları nedeniyle ihracat işlemlerini başka şehirlerde sürdüren 10 küresel markamız var. Söz konusu firmaların ilimize yansımayan yıllık ihracatı 500 milyon dolara yaklaşıyor. Bu seviye neredeyse ilimizden yapılan ihracatla aynı durumda. Gümrük, lojistik alandaki altyapı eksikliklerimizin giderilmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz”

Gümrük altyapısındaki eksiklikler yatırımcıyı farklı illere götürüyor

Gümrük işlemlerinde artan sorunlar nedeniyle ihracatçı firmaların kent dışında ofis açması nedeniyle gider maliyetlerinin artarken rekabetin zayıfladığını vurgulayan Mehmet Yetim, “Şanlıurfa’daki gümrük teşkilatındaki yetersizlikler ciddi sorunlar yumağı haline geldi. Personellerin mevzuatla ilgili bilgileri yetersiz. Ayrıca mevcut personeller de bir konteynerin içinde hizmet veriyor. Son olarak personellerin mevzuatla ilgili bilgilerin yetersiz olması nedeni ile Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden firmaların yapması gereken bilge yetkisi işlemleri ciddi bir krize neden oldu. Gümrükteki personelin bu sistemle ilgili bilgilerinin olmaması ve şirketlerimizi Gaziantep’e sevk etmesi ihracat işlemlerini olumsuz etkiliyor. Sorunlarımızın çözümü için Şanlıurfa Gümrüğü’ne acilen nitelikli personel takviyesi yapılması lazım. Ayrıca mevcut personel bir konteynerde görev yapmaya çalışıyor. Buradaki personeller için modern bir gümrük binası kurulması lazım. Şanlıurfa Gümrüğü’nün Şanlıurfa OSB sınırları içine taşınması için hazırlıklar devam ediyor. Bu çalışmaları daha da hızlandırmalıyız. Kente döviz kazandıran şirketlerimizin geleceği için ilgili kurumlarımızın gümrük altyapımızı geliştirecek yatırımları bir an önce başlatmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“İhracatçı pahalı hale gelen karayolu bağımlılığından kurtarılmalı”

Şanlıurfa’da sanayicilerin en önemli altyapı eksikliğinden bir diğerinin de demir yolu bağlantısı olduğuna dikkat çeken Mehmet Yetim, şöyle devam etti: “TCDD 6. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan güney hattı üzerinde Mürşitpınar, Akçakale ve Ceylanpınar önemli istasyonlardır. Bu istasyonlar sayesinde il sınırlarımız içerisinde 221 km demiryolu hattı bulunuyor. Bu hattın Bağdat demiryolunun bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Mürşitpınar-Suruç-Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılacak yaklaşık 60 km demiryolu hattı ile Şanlıurfa'nın Ortadoğu ülkelerine, İskenderun ve Mersin limanlarına bağlantısı sağlanacak. İkinci aşama olarak, Şanlıurfa OSB ve GAP havaalanı arasında yapılacak bağlantı ile intermodal yük taşımacılığı geliştirilecek. Ancak uzun bir süre önce konulan bu hedeflere ulaşabilmek açısından günümüzde hiçbir adım atılmıyor. Kentimizin demiryolu bağlantılarını güçlendirecek yatırımların bir an önce başlatılmasını bekliyoruz. Şanlıurfa’nın artık çok pahalı hale gelen karayolu bağımlılığından kurtarılması gerekiyor. Şanlıurfa OSB, Besi OSB, Gıda İhtisas OSB gibi sanayi üslerimize ve kent merkezimiz ulusal demiryolu hattımıza bir an önce entegre edilmelidir. Ayrıca GAP Havalimanımızın etrafına hava kargoya uygun ürünlerin üretileceği bir serbest bölge kurulmasını bekliyoruz. Limanlara bağlantısı olan bir demir yolu hattı ve hava kargo avantajıyla dış ticaretteki konumumuz daha da güçlenecektir.”

Türk Eximbank Şubesi için girişimler devam ediyor

İhracatçıların öncelikli taleplerinden birisinin de Şanlıurfa’da bir Türk Eximbank Şubesi’nin kurulması olduğunu dile getiren Mehmet Yetim, şöyle konuştu: “Üyelerimizin talepleri doğrultusunda dönem dönem Türk Eximbank, odamız ev sahipliğinde bazı eğitimler düzenliyor. Ama bu faaliyetler sürdürülebilir ihracat hedefimiz için yeterli değil. İhracatçılarımız finansal kaynaklara daha hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmeleri için Türk Eximbank’ın bir an önce Urfa’da bir şube açmasını bekliyoruz. Bu alanda ŞUTSO olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Burada bir şube açabilmek adına görüşmelerimiz devam ediyor. Ama gerçek bir netice alabilmiş değiliz.”

Kent ihracatı geçen yıla göre yüzde 31 oranında arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; temmuz ayında Şanlıurfa’dan toplamda 26.6 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Mehmet Yetim, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatlarının yüzde 27.7 artığını kaydetti. Yılın ilk 7 ayındaki toplam ihracatlarının ise 171.6 milyon dolara ulaştığını söyleyen Başkan Yetim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış sağladıklarını dile getirdi. Yetim, “Kentimizin ilk 7 aylık ihracatında toplamda 26 sektörümüz 102 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Sektör bazında en çok ihracatı 51 milyon dolar ile elektrik elektronik sektörümüz yaptı. Bu sektörümüz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 29,2 artırdı. Elektrik elektronik ürünlerimizi sırasıyla 17 milyon dolar ile tekstil ve tekstil hammaddeleri, 16 milyon dolar ile kimya, 16 milyon dolar ile iklimlendirme 14 milyon dolar ile mobilya, 13 milyon dolarla makine, 10 milyon dolar ile çimento sektörleri izliyor. İhracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde ise lokomotif pazarımız yine 42.6 milyon dolarla Irak oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Irak pazarındaki hacmimizi %17,7 artırdık. Bu pazarı sırasıyla 24.8 milyon dolarla Suriye, 16.3 milyon dolarla Cezayir, 8.2 milyon dolar ile Nijerya ve 7.8 milyon dolar ile İran takip etti. Ayrıca Belarus, Bosna Hersek, Almanya, Çekya, Çin, Gürcistan pazarlarında ise dikkat çekici artış oranları yakaladık” şeklinde konuştu.