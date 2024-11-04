Türkiye'nin en büyük seramiği Dekoyap’ta sergileniyor

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

AVM konseptinde, 9 bin metrekarelik alana tasarlanan Türkiye’nin en büyük yapı dekorasyon mağazası Dekoyap, sektördeki liderliğini NG Kütahya Seramik'in yüksek teknoloji ve ileri Ar-Ge süreçleriyle ürettiği 160 x 320 cm ebatlarındaki dev seramikleri müşterilerine sunarak sürdürüyor.

Türkiye’de yalnızca Dekoyap’ta bulunabilen bu özel koleksiyon, geniş mekânlarda yenilikçi çözümler arayan müşterilere farklı seçenekler sunuyor. 40 binden fazla ürün çeşidini "Tam Hayalinizdeki Gibi" sloganıyla müşterilerle buluşturan Dekoyap, hem kaliteye hem de estetiğe önem verenlere hitap ediyor.

Dekoyap Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yelkenoğlu, mimari ve dekorasyon alanında yenilikleri takip eden, modern ve dayanıklı çözümleri bir araya getiren bir anlayışla çalıştıklarını paylaşarak, “Bu büyük ebatlı seramikler, özellikle geniş alanlarda tek parça kullanım imkânı sunarak hem estetik hem de pratik avantaj sağlıyor. Dekoyap’ın sunduğu geniş ürün yelpazesi, seramikten vitrifiye ürünlere, banyo ve mutfak aksesuarlarından en modern dekoratif çözümlere kadar her ihtiyacı karşılıyor. Yüksek standartları ve yenilikçi ürünleriyle sektörün lideri konumundaki Dekoyap, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla fark yaratıyor. Dekoyap mağazaları, geniş ürün seçenekleri ve üstün hizmet kalitesiyle Türkiye'deki yapı dekorasyon anlayışını yeniden tanımlamaya devam ediyor” dedi. Yelkenoğlu, Dekoyap’un başarısının, iç ve dış paydaşlarının tamamıyla istişare halinde olmasından ve teknolojiyi takip eden bir anlayışla hareket etmesinden kaynaklandığını da kaydetti.