Üniversiteden Antalyalı sanayiciye ‘yardım’ sitemi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) tarafından ortaokul kız öğrencilerine matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik mesleklerini tanıtan (STEM Kızlar) projesinin ilk etabının başarıyla sonuçlanması üzerine tanıtım toplantısı yapıldı.

AGİDER Başkanı Gökçen Atmaca, fırsat eşitliği sağlandığında kızların her meslekte başarıya ulaştığını söyledi. Antalya’da 5 merkez ilçedeki ortaokullarda 150 kız öğrenciye teknoloji ve mühendislik mesleklerini tanıtmak için Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikalarda ve bilim merkezlerinde tanıtım yaptıklarını bildirdi.

Proje sonunda kız öğrencileri ve ailelerinden olumlu dönüşler aldıklarını, projenin yeni dönemde de devam etmesi için çalışacaklarını belirten Atmaca şöyle konuştu:

‘’AGİDER olarak bir önceki çalışma döneminde hazırlıklarına başlamış olduğumuz Stem kızları projesini tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Agider ailesi olarak kız çocuklarının eğitimi için atılan her adımın yaşadığımız toplum için ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Uygulanan eğitim politikaları ile kız çocuklarımızın STEM alanlarıyla anlamlı bir bağ kurmalarını ve STEM mesleklerine uygun olmadıklarına ilişkin önyargıların da azalması adına atılan her adımı destekliyoruz.’’

UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün araştırmalarına göre dünya genelindeki kadın araştırmacı sayısının yüzde 30’un altında olduğunu vurgulayan Gökçen Atmaca, şöyle devam etti:

‘’BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi CEDAW Komitesi 2017 raporunda, meslek liselerinde özellikle bilişim teknolojileri alanında kızların eksik temsil edildiği, bu durumun kız çocuklarının düşük statülü mesleklerde istihdamına yol açtığı tespit edilmiştir. Türkiye'de de TÜSİAD’ın araştırmalarında, üniversite yerleştirmelerinde ilk 1000’de yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanları yerleşme oranı erkeklerde yüzde 81,4, kızlarda yüzde 18,6 olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurumları, üniversiteler ve STK'ların bu alandaki eşitsizliği gidermek için ortak çalışmalar yürütmelerinin gerekliliği ortadadır. Agider olarak kadınlarımızın mesleki ve sosyal her alanda cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik her çalışmanın ve projenin içinde yer almaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.

Eğitim müfredatı değişmeli

STEM Kızlar proje tanıtımının ardından Dünyada ilk kez yüz nakli, çift kol nakli ve ölüden rahim nakilleriyle tıp alanında dünyaca tanınan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AGİDER üyelerine rektörlük öncesi ve sonrası yaşamından kesitler anlattı.

Akdeniz Üniversitesi yönetim ve idari kadroların yarısından fazlasının kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, bilimin gelişmesi için öncelikle Milli Eğitim müfredatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle kız çocuklarının fen, matematik, mühendislik mesleklerinde daha fazla yer alması gerektiğini ifade eden Rektör Özkan, şunları kaydetti:

‘’Bilimin gelişmesi için öncelikle müfredatın değiştirilmesi gerekiyor. Bütçeleri bilim adına kullanmalıyız. Bilimi siyasete kurban edersek her şey biter. Eğitimi köylere yeniden getirmeliyiz. Taşımalı eğitim başarılı olamadı. Başka ülkelerde gençlerin yüzde 25’i üniversiteye gidiyor. Bizim ülkemizde ise yüzde 100’ü üniversiteye gitmek istiyor. Herkes üniversiteye gidememeli. Kızlara fırsat eşitliği sağlamalıyız. Kadın olarak iyi rol model olmalıyız. Ülkemizde bilim yapmak isteyenlere fırsat verilmeli. Bunun içinde edebiyat, sanat ve spor da olmalı. Ancak siyaset zorluyor. Bıraksalar neler yapacağız neler...’’

Antalya iş dünyasından üniversiteye destek yok

Üniversite bütçesini artırmak, hibe destekleri almak için çok mücadele ettiklerini ve çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalyalı sanayici ve iş insanlarının üniversiteye destek vermemelerine sitem etti.

Kayserili iş insanlarının kendi bölgelerindeki üniversitelere sürekli destek verdiğini anımsatan Prof. Dr. Özkan, ‘’Antalyalı iş insanların üniversiteye destekleri çok az. Bir tek iş insanı Mustafa Sak bey her zaman destek oluyor, her istediğimizi karşılıyor. Sanayicimiz, iş insanlarımız bu parayı Antalya’dan kazanıyor. Antalya üniversiteye destek konusunda sıkıntı yaşıyor. Parayı harcamak da bir asalettir. Üniversiteye hibe alabilmek için çok emek harcıyoruz’’ dedi.

Estetik ameliyatları para tuzağı

Toplumda değer yargılarının değişmeye başladığını, televizyonlarda dizilerde genç kızların, zengin insanlarla evlenme, marka sahibi olmak gibi algılar yaratıldığını, estetik ameliyatların arttığını ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, şöyle devam etti:

‘’Kadınlarımız ve annelerimizin rol model olması çok önemlidir. Ayrıca önemli olan etik değerler ve vicdanlı olmaktır. Estetik ameliyatları para tuzağıdır. Ben de bu işten para kazanıyorum. Yurtdışında estetik ameliyatlarla güzelleşme pek yoktur. Avrupalı doğallık istiyor. Estetik de yeni dünya düzeninin subliminali. Ne batılıyız, ne doğuluyuz. İnsanın içi ne kadar boş ise dışını da o kadar çok dolduruyor. İç huzurumuzu sağlamalıyız. Estetikler, doğuya gittikçe artıyor. Önemli olan dış güzellik değil, beyin güzelliğidir.’’