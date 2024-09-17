Uşak Tarım Fuarı kapılarını açıyor

UŞAK / EKONOMİ

Uşak Fuarın bölge tarımı için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, “Fuar, çiftçilerimize tarım makineleri ve üretim teknikleri konusunda en güncel yenilikleri sunacak. Tarım sektörü, özellikle küresel ısınmanın getirdiği olumsuz koşullarla birlikte hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Çiftçilerimizin bu değişimlere ayak uydurabilmesi için modern teknoloji ve ekipmanlara ulaşması büyük önem taşıyor" dedi.

Sezer şöyle devam etti: “Çiftçimizin, tarımda karşılaştığı zorlukları aşmalarının en etkili yolu güncel teknolojilere ulaşmalarıdır. Fuarımız çiftçilerimize yenilikleri en hızlı şekilde ulaştırarak onların tarımsal faaliyetlerini güçlendirmelerine katkı sunacak. Her yıl artan katılım ile çiftçilerimiz bu yeniliklere kolayca erişim sağlıyor”

Kuraklık en büyük tehdit

Mustafa Sezer, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın tarım sektörü üzerinde büyük bir etki bıraktığını belirterek, "2024 yılı, tarımsal anlamda Uşak için kayıp bir yıl oldu. Yeterli yağış almamamız düşük rekolteye sebep oldu ve çiftçilerimiz maliyetlerle baş etmekte zorlandı. Gelecek yıllarda bu kayıpları telafi etmeyi ve daha verimli sezonlar geçirmeyi umuyoruz” dedi.