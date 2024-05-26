Vaden Automechanika’ya damga vurdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Dünyanın en büyük otomotiv yedek parça buluşmalarından Automechanika İstanbul’da, Konyalı üreticiler ürünlerini sergiledi. Ağır vasıtaların kompresör ve akşamları başta olmak üzere 11 bin çeşit ürünü bulunan Konya merkezli Vaden’in de fuardaki standı ilgi odağı oldu. Yıldız Pul-Vaden Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, Başkan Yardımcıları Sedat ve Semih Acar, fuar boyunca yerli ve yabancı müşterileri ile yakından ilgilendi.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vaden Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, ürünlerinin dünyanın her bölgesinden ilgi gördüğünü belirtti.

Acar, “120 bin metrekare kapalı alanda 1400 çalışan ile ağır vasıta yedek parçaları üretiminde dünya markası olduk. Çok şükür fuarda da gördük ki kalitemizi tüm dünya konuşuyor. Fuara gelen her sektör temsilcisi standımıza uğramadan gitmedi. Ürünlerimizin kalitesi tüm kıtalarda biliniyor. Automechanika önemli bir organizasyon burada böyle teveccüh görmek bizler için büyük bir gurur. Biz üretmeye ve ihraç etmeye, kullanıcılarımızı memnun etmeye devam edeceğiz” dedi.

“100’ün üzerinde ülkede varız”

Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Acar da, dış pazar taleplerini değerlendirdi.

Sedat Acar, “Vaden bugün 100’ün üzerinde ülkede ürünleri kullanılan bir marka. Bugün tüm ağır vasıta markalarına yedek parça üretiyoruz. Her pazarda payımız var. Fuarda da birçok sektör temsilcisi yeni ürünlerimizi de yakından inceledi. İhracat odaklı bir firma olduğumuz için Amerika’dan Asya’ya, Rusya’dan Afrika’ya her bölgede biliniyoruz. Kalitemiz kendini ispatlamış durumda. Ben fuar boyunca standımıza gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Vaden olarak en iyiyi üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.