Vali Yılmaz: Sanayide yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğiz

Eray ŞEN / OSMANİYE

Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen ‘Osmaniye Ekonomi Zirvesi’nin 6’ncısı Osmaniye Valiliği, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Ekonomi Gazetesi işbirliği ile gerçekleştirildi.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı ve bölge sanayicilerinin yoğun katılımı ile yapılan etkinlikte; Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve Stratejist Fatih Keresteci dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantının açılışında konuşan Osmaniye Valisi ve Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz, ilde yürütülen kalkınma hamlelerini anlattı. Osmaniye’nin sanayide hızlı bir ivme yakaladığını ve bunu sürdüreceklerini belirten Vali Yılmaz, ilde devam eden çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Toprakkale ilçe sınırlarımız içerisindeki İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin kuruluş çalışmaları hızla devam ediyor. İhtisas OSB’de ağır sanayiden daha çok çevre dostu, nitelikli, gelecekte de çok önem arz eden yatırımlara vereceğiz. Düziçi OSB faaliyete geçmek üzere, son aşamasına geldik. İş adamlarımıza arsa tahsisine başlayacağız. Sumbas OSB’mizin faaliyete geçmesi için yoğun çalışmamız devam ediyor, uzun sürmeyecek. Kadirli Organize Sanayi’de genişletme yaptık.”

Osmaniye’nin teşvikte 5’inci bölgede yer alması, limanlara ve otobana yakınlığı ve demiryolu ağının içinde bulunmasından dolayı sanayi yatırımları için çok uygun bir konumda olduğunu vurgulayan Yılmaz, “İlimiz sanayicilerimizin yapacağı yatırımların karşılık bulması anlamında çok önemli avantajları içinde barındırıyor. Ben Osmaniye sanayimizin gelecekte çok daha iyi noktalarda olacağına yürekten inanıyorum. Bu potansiyelin fazlasıyla var olduğunu görüyorum” dedi.

Osmaniye tarımında yaşanan gelişmelere de değinen Vali Yılmaz, “Türkiye’deki yer fıstığının işleme merkezi Osmaniye. Ülkede üretilen yer fıstığının yüzde 90 piyasası Osmaniye’mizde. Üretim olarak Adana’dan sonra geliyoruz ama piyasası, işleme merkezi burada. Türkiye’deki turp üretiminin yüzde 80’ini Kadirli ilçemiz karşılıyor. Osmaniye’miz zeytincilikte da çok önemli bir ivme kazandı, üretiminde Türkiye’de 11’inci sıradayız, daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Dolayısıyla tarım anlamında Cebelibereket, bereketli topraklar” ifadesini kullandı.

Keresteci: Çin’in ekonomik istilası, küreselleşmenin sonunu getirdi

Stratejist, ekonomist ve bankacı kimlikleriyle öne çıkan, ayrıca çeşitli şirketlerin yönetiminde yer alan Fatih Keresteci, dünyada 1980’lerde başlayan, 2000-2010’lu yıllarda zirve yapan küreselleşme olgusunun değişmeye başladığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dünya küreselleşmeden, yerelselleşmeye doğru gidiyor. Herkes her şeyi her yere satsın dönemi bitti, onun yerine yerindelik dönemi gelmeye başladı. Yeni düzenin üç tane sloganı var; başka yerde üretme gel bende üret, bana gelemiyorsan yakınıma gel, yakınıma da gelemiyorsan dostumda üret. Dünya ticareti yakınlık ve dostluk üzerine kurgulanmış bir döngüye doğru gidiyor. Önümüzdeki süreçte dünyada ticari korumacılık, bunun getirdiği ekonomik çatışmacı ortam ve bu ortamın siyasete de yansıyacağı bir döngüye doğru hızlı bir şekilde gidiyor.”

Keresteci, dünyadaki bu değişimin nedenlerini şöyle anlattı: “Niye dünya böyle bir değişim hissetti? Çünkü Çin inanılmaz bir şekilde büyüyor. Dünyadaki sanayi üretiminin ortalama yüzde 32’sini Çin yapıyor. Bundan 20-30 sene önce yüzde 3’lerdeydi. Ama aynı Çin, aynı hızda tüketmiyor. Çin bir yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın sadece yüzde 30’unu özel tüketimle elde ediyor. Bu oran Amerika’da yüzde 65, Türkiye’de yüzde 68. Çin üretiyor ama az tüketiyor. Biz ise üretmiyor ama çok tüketiyoruz. Çin bunu yapınca elinde ürün fazlası ortaya çıkıyor, eritmesi lazım. Dünya pazarlarında Çin ürünlerinin yoğun bir şekilde bulunduğunu görmeye başlıyoruz. Dünya bundan rahatsız çünkü Çin, ekonomik anlamda dünyayı istila ediyor. Bunun için dünyada yeni bir argümanla beraber ülkeler kendi kendine yetmeye başladılar. Bunu Amerika başlattı.”

“Artık üretebildiğin kadar konuşacağın bir model var”

Ticaret ve üretim kavramlarının öneminin değiştiğini belirten Keresteci, “Artık ticaret değil, üretim önemli hale gelmeye başlıyor. Üretebildiğimiz kadar konuşacağımız bir dünya modeli içerisinde ilerliyoruz. Sanayi çok kritik. Türkiye sanayisini büyütebiliyor, ve dışarıdan gelen ataklara karşı koruyabiliyorsa, uzun vadede sesi daha gür çıkacak bir ülke olacak” yorumunu yaptı.

Munyar: Rasyonele dönüş iyi başladı

Zirve kapsamındaki panelde Dr. Şeref Oğuz ve Fatih Keresteci ile birlikte ekonomide yaşanan gelişmeleri yorumlayan Vahap Munyar, yurt içinde beş yıllık ‘sorunlu’ bir dönemin ardından ‘rasyonele dönüşün’ iyi başladığını söyledi.

Dr. Oğuz: Dünyanın başı belada

Uluslararası arenadaki gelişmelere değinen Dr. Şeref Oğuz şöyle konuştu: “Dünyanın başı belada ve üstelik bu bela huzura doğru gitmiyor, bir karmaşaya gidiyor. Yüz yıl önceki oluşumlar yeniden tetiklenmeye başladı. ‘Duvarlı’ bir dünyaya gidiyoruz. Şu anda 96 ülke, etrafına duvar örmeye çalışıyor. Biz Suriye sınırına, Avrupa’da 19 ülke etrafına duvar örüyor. Savaş bulutları toplanıyor. Güney Çin Denizi yeni bir karmaşa alanı, bizi ilgilendirmiyor gibi görünüyor ama bizi de son derece ilgilendiriyor. Çünkü dünyada artık birbiriyle alakasız yer kalmadı, her şey birbirini etkiliyor.”