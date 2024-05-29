Yeniköy Kemerköy Enerji, eski maden sahalarını rehabilite ediyor

MUĞLA / EKONOMİ

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından izlenen, Hüsamlar Maden Ocağı Rehabilitasyon Çalışmaları kapsamında 2023 yılında 65 hektar alanda 150 bin fidan ve bitki dikimi gerçekleştirdiklerini, 2024’te 511 hektar alanın, devam eden yıllarda ise toplamda 1.363 hektar alanın rehabilite edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Hüsamlar Maden Sahası’nın doğaya geri kazandırılması sürecinde aldıkları en önemli kararlardan birinin Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile iş birliği yapmak olduğunu söyleyen Işık, “Eski maden sahalarının rehabilitasyonu için öncelikle alanın fiziki koşullarını tespit edip eksiklikleri belirledik. Bu süreçte bölge halkı ile doğaya geri kazandırma projesini istişare ederek bölgenin iklim yapısını ve yağış rejimini inceledik. Akademik danışmanlarımızı belirledik ve rehabilitasyon sürecini izleyecek bağımsız bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaptık. Toplumda madenlerin rehabilite edilmediğine dair yaygın bir görüş var. Bu yanlış değerlendirmeyi değiştirmek için süreci baştan sona şeffaf bir şekilde yönetmeye karar verdik” dedi.

Rehabilitasyon çalışmalarında izlemesi ve yönlendirmesi için Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile anlaştıklarını aktaran Işık, “Dernek çalışmaların başında sahada bir inceleme yaparak ilk raporunu yazdı ve kamuoyu ile paylaştı. 65 hektarlık alandaki çalışmaların tamamlanmasına istinaden final raporunu da hazırlayan Dernek, bu raporu kendi resmi web sitesinde yayınladı. 2023 Kasım ayında başladığımız ve Mart 2024’e kadar süren 65 hektarlık alandaki pilot uygulamamız sırasında neleri doğru, neleri yanlış yaptığımızı görerek 2024 Kasım ayında uygulamasında başlayacağımız 511 hektarlık alanın doğaya geri kazandırılması sürecinde daha verimli bir çalışma için ilk adımlarımızı attık” diye konuştu.

Dikimi yapılacak olan fidan türlerinin ve adetlerin belirlenmesi çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Işık, bu yıl Kasım ayında dikim faaliyetlerinin başlamasını planladıklarını aktardı.