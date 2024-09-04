'Yenilenmiş telefon hizmetine de gereken destek verilmelidir'

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Komite Üyelerinin SATSO hizmet binasında gerçekleştirdiği son aylık olağan toplantısının ana gündemini ulusal markaların telefon kiralama hizmeti sunma girişimleri oluşturdu. Komite üyeleri telefon kiralama hizmetinin vatandaşın telefona ulaşımını kolaylaştıracak bir uygulama olarak gözükse de ödenen taahhütlü toplam ücretin telefonun 2 katına denk geldiğine dikkat çekti.

Cep telefonu temel ihtiyaçtır

Konu ile ilgili komitesi adına bir açıklama yapan 31. Meslek Komitesi Başkanı Enes Sevindik şunları dile getirdi:

“Artık cep telefonları insanlar için özel bir tüketim değil temel bir ihtiyaçtır. Akıllı cep telefonları günümüzde sadece haberleşme amaçlı değil; sosyal hayat, iş hayatı gibi hayatın her alanında kullanılmaktadır. Ancak yaklaşık 1 yıl önce öğrencilere özel olarak çıkarılan ve 9500 TL’ye kadar fiyatı olan yerli üretim telefonlara getirilen vergi muafiyeti dışında ülkemizde özellikle son yıllarda uygun ödeme yöntemleri ile cep telefonu sahibi olmanın önü gittikçe kapatıldı. Vatandaşlarımız için temel ihtiyaç olan cep telefonlarına ulaşımın bu denli zor olduğu bugünlerde cep telefonu kiralama adı altında yeni bir uygulama başladığını gördük. Bu kiralama sisteminde birçok ayrı seçenek sunuluyor olsa da kiralama dönemi için bir taahhüt yapılıyor ve aylık ödemeler alınıyor. Fakat 12 aylık bir taksitlendirme ve 24 aylık taahhütte telefonun normal fiyatının yaklaşık 2 katına yakın bir para alınıyor. 12 ayda %80’in üstünde bir faiz alındığı görülüyor ki bu faiz oranı bugün %50’yi bulan politika faizinde bile bankaların aldığından çok daha yüksek bir orandır. Sizin olmayan bir telefon için 2 katına yakın ücret ödeyerek 24 ay kullanım sunuluyor. Satın alınmak istenirse de taahhüt süresi sonunda tekrar ayrı bir ücret daha çıkarılıyor.

Fiyatlandırma etik değil

Komite ve sektör temsilcileri olarak telefon kiralama uygulamasına karşı değiliz; tüketicinin lehine olacak her uygulamayı bizler de destekliyoruz ancak kiralama adı altında fahiş fiyatlarla telefonun yaklaşık 2 katı para alınması hizmet sektöründe kiralama etiğine uygun bir uygulama değildir.

31. Meslek Komitesi olarak sektörümüz adına cep telefonlarına uygulanan taksit sınırlamasının kalkması gerektiği ve tüketicilerin taksitle rahatça telefon sahibi olabilmelerinin önünün açılması için sürekli çağrıda bulunuyoruz. Taksit sınırı kalkarsa tüketici rahatlıkla telefon sahibi olabilecek ve kiralama gibi hizmetlere de belki gerek kalmayacaktır.

Yeni telefonlara taksit sınırının kalkması talebimize ek olarak yenilenmiş ikinci el telefon hizmetlerine de gereken destekler verilmeli, bu sektörde de taksit sınırı olmamalı.Tüketici yeni telefonlara gücü yetmediği takdirde yenilenmiş telefonlara yönelmekten de çekinmeyeceği bir sistem oluşturulmalı. Bu sayede ülkemizin cep telefonu çöplüğüne dönmesinin de önüne geçilmiş olacaktır.”