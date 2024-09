BASİFED Başkanı Güneş: Katma değerli üretmeye mecburuz

Takip Et

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun (BASİFED) yeni merkezi yapılan törenle açıldı. BASİFED Federasyon Merkezi’nin açılışında konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, BASİFED’in bir merkeze sahip olmasını çok önemsediğini belirterek, öncelikli görev olarak Federasyon Merkezi’ni hayata geçirmek istediklerini söyledi. Güneş, “Türkiye olarak üretmek zorundayız, hatta katma değerli üretim yapmak mecburiyetimiz var” dedi.

Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu ekonomik süreci değerlendiren Güneş, “Yaşadığımız enflasyonist ortamda ekonomi yönetiminin atmış olduğu doğru adımlar, her kesimi zorlasa da bu programa devem edilmeli. Her ne şartta olursa olsun bacaların tütmesi gerekli. Bunun için de dayanışmaktan, birbirimize el vermekten ve güç birliği yapmaktan başka çaremiz bulunmuyor. Bu mücadeleyi verirken enflasyon ile uyumlu hareket etmesine izin verilmeyen döviz kuru başta ihracatçılar olmak üzere her kesimi olumsuz etkiliyor. O sebeple enflasyon ile mücadele ederken ekonomi yönetiminin ülkeyi resesyona sokmayacak adımları da atmasını diliyor ve bekliyoruz” diye konuştu.

“Yeni merkez federasyonumuzun gücüne güç katacak”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise TÜRKONFED olarak dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü odağına alan, kısaca 3D dediğimiz vizyonumuz ile hep birlikte “Bir Türkiye hayali” kurduklarını söyledi. Bugünün ve geleceğin Hayalimizdeki Türkiye’sine büyük bir dayanışma örgütleyerek, birlikte üretip birlikte paylaşarak, yeni yollar bularak ulaşacaklarına yürekten inandıklarını belirten Sönmez, “Bu örgütlenmenin yapıtaşı da hiç şüphesiz federasyonlarımız. Bu federasyonlar arasında ilk kurulanlardan biri olan BASİFED bugün 14 derneğin güç birliğiyle; yapılanması ve organizasyon yapısıyla örnek bir federasyon olarak öne çıkıyor. BASİFED, üye dernekleriyle bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki etkisini güçlü birliğini her zaman gösteriyor. Bölgesel temsiliyet gücüyle de TÜRKONFED'in en güçlü federasyonları arasında yer alıyor. Bu kapsamda bu yeni merkezin federasyonumuzun gücüne güç katacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından BASİFED Federasyon Merkezi’nin kurulumuna destekleriyle katkı koyan firmalarına birer teşekkür plaketi edildi.