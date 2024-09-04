İMES OSB bölgenin en büyük kariyer fuarına ev sahipliği yapacak

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İMES Kariyer Günleri Fuarı’nın amacı iş arayan insanların İMES OSB içerisinde bulunan firmalarımızla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaları. Fuarın hedefleri: istihdam sıkıntılarını gidermek, yeni İK trendlerini tartışmak, yetenek yönetimi stratejilerini paylaşmak, networking fırsatları yaratmak. İMES OSB Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, KOUKAGEM Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili, İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, İMES Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

İMES OSB yıllık 1,5 milyar dolar katma değer sağlıyor

2001 yılında Dilovası-Çerkeşli bölgesindeki 377 hektarlık alan üzerine kurulan İMES OSB yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İMES doluluk itibari ile Türkiye’nin en büyük makine kümesidir. İMES OSB bünyesinde makine, makine yan sanayi, otomotiv yan sanayi, ısıl işlem, demir çelik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yapıyor. Sanayicilere sağladıkları altyapı hizmetlerinin yanı sıra, sanayinin gelişmesine katkıda bulunan sanayicilere yol göstermek, ulusal ve uluslararası alanda gündem oluşturmak ve itibar yönetimine yönelik çeşitli projeler yaptıklarını söyledi. İMES OSB’nin bugün 353 firmaya ev sahipliği yaptığını belirten İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, “İMES OSB yıllık 1,5 milyar dolar katma değer gerçekleştiriyor ve 19 bin 150 kişiye istihdam sağlıyor” dedi.

Onur Kesici, “Türkiye'de galeri sistemi kullanan neredeyse tek OSB'yiz. Yerin altında 17 kilometre bir galeri hattımız var. Bölgenin elektrik, su, internet, telekomünikasyon altyapısı bu galerilerden geçiyor. Dolayısıyla biz burada sanayicilerimizin dilediği kadar altyapı sağlayabiliyoruz. Hizmet alanlarımız içinde bulunduğumuz idare binamızı geçen yıl tamamladık. İMES OSB alanı içerisinde yapılan camii, 4 bin kişinin ibadet edebileceği bölgenin en büyük ibadet alanıdır. Anaokulumuzu da kadın istihdamını arttırmaya yönelik yaptık, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bölgede küçük sanayi sitemiz var, bölgedeki firmalara destek oluyorlar. Makine sektörü, makine yan sanayi, otomatik yan sanayi tehlikeli işler sınırına dair işlerin yapıldığı bir sektör. İş kazaları yaşanabiliyor, ani müdahale bizim için çok önemli, bölgemiz içinde de 112 acil noktamız mevcut” şeklinde konuştu.

İMES OSB’nin proje sahipliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteğiyle, bölgenin en güçlü iki üniversitesinin ve iki lisesinin iştirakiyle sürdürülen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nde eğitim, Ar-Ge, imalat ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir diyen Kesici, “Firmaların ihtiyaç duyabileceği, satın alma maliyetlerinin yüksek olduğu bazı aletleri merkezimize aldık. SOGEP projesi kapsamında çekme testi yapan bir cihaz aldık. Burada çekme testleri yapıyoruz. Bunu bir firmanın alması çok ciddi maliyet ama firmalar İMES Mükemmeliyet Merkezi’ne gelip bu çekme testlerinden ücret karşılığında yararlanıyor, bu kapsamda buradan gelir elde ediyoruz” ifadesini kullandı.

İMES Kariyer Portalı özel istihdam bürosu belgesi aldı

Kesici, “İstihdam odaklı İMES Kariyer Portalı, İMES Mükemmeliyet Merkezi ve İMES Kümelenme Programı gibi vizyon projelerimiz başta olmak üzere, hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizin sanayicimizin hizmetine tam kapasiteyle sunulmasını sağlamak ve firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda kendini güncelleyebilen ve sürdürülebilir organizasyonlar oluşturmak en büyük gayretimiz. İMES Kariyer Portalı, İŞKUR’la birlikte bir ivme daha artırmış oldu ve özel istihdam bürosu belgesini aldı. Bu OSB’ler arasında bir ilktir. Geçtiğimiz yıl İMES Kariyer portalı üzerinden 5 bin 210 kişiyi yönlendirdik ve bin 670 kişiyi istihdam ettik. İMES Kariyer havuzunda 3 bin 100 kişinin CV’si var.

MARKA ile birlikte yürüttüğümüz SOGEP projesinde kalite mühendisi yetiştiriyoruz” dedi. Bakanlığın hazırladığı kümelenme programına başvurduklarını söyleyen Kesici, “145 milyon TL bütçe oluşturduk, bütçeyi alırsak küme birlikteliği kuracağız. Üye firmalarımızla beraber yurt dışı fuarlara katılacağız, iş toplantıları düzenleyeceğiz, küme portalları oluşturacağız, ürünlerimizi buradan pazarlayacağız” diye konuştu.

Yeşil OSB Yol Haritası hakkında da bilgi veren Kesici, “Yeşil OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırladığı bir yol haritasıdır. Aslında içerisinde sadece çevre yok, organizasyonel, sürdürülebilirlik, organize sanayi bölgesi mantığının oturması, Avrupa Yeşil Mutabakat’ı kapsamında karbon düzenlemesi, dijitalleşme, firmaların Avrupa’daki firmalarla adaptasyonu gibi önemli başlıkların olduğu bir organizasyonel yapıdan bahsediyoruz. İMES OSB olarak, Yeşil OSB sertifikasyonunu en kısa zamanda alacağız” ifadesini kullandı. Kesici, “2023 yılı büyümemiz yüzde 2.29, doğal gazda yüzde 4, elektrik verisinde de yüzde 7 büyüme sağladı. Bu yıl su verisinde yüzde 3.8, doğalgaz da yüzde 5, elektrikte de yüzde 2.5'luk bir büyüme bekliyoruz” dedi.

İMES Kariyer Günleri 115 firmanın katılımı ile gerçekleşecek

Türkiye sanayisine ve ekonomisine katkısı ile ülkemizin öncü kenti olan Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde İMES Kariyer Günleri Fuarı 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kariyer Günleri paydaşlarımız; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, Gebze Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İMES, İŞKUR, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bilişim Vadisi ve İKDAY paydaşlığında 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan İMES Kariyer Günleri, İMES OSB Yönetim Merkezi'nde 115 firmanın katılımı ile gerçekleştirilecek.

İMES Kariyer Günleri bizim uzun zamandır hayal ettiğimiz bir projeydi diyen Onur Kesici, “Hakikaten bir fuar etkinlik yapmayı çok istiyoruz. İMES Kariyer Günleri fuarı bir ilk olacak. Amacımız burada özellikle gençler arasında bir algı oluşturmak. Çünkü ülkemiz hakikaten üreten bir ülke. Türkiye bir üretim ülkesi. Türkiye pazar çeşitliliği bakımından dünyanın en büyük altıncı ekonomisi. Hakikaten bu avantajı bir fırsata tekrar çevirebilirsek ülkemizin ilk 10 ülke arasına girme vizyonu çok hızlı gerçekleşecektir. Bunu TEPAV'ın çalışmaları da bu anlamda doğruluyor. Biz gençlerimizle özellikle Türkiye'nin üreten bir ülke olduğu algısını yerleştirmek, Türkiye'deki sanayi bölgelerini göstermek, oradaki tesislerde üretimleri göstermek için bu fuarı sanayi bölgenizin içinde yapmak istedik. Paydaşlarımızdan talebimiz insanları buraya çekmek. Özellikle iş arayan, gençlerimizi, üniversite öğrencilerimizi, özellikle son sınıf üniversite öğrencilerimizi buraya çekmek” dedi.

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Türkiye'deki üretim ve hizmet sektörüne yönelik ilk merkezdir

Mevcut eğitim ve imalat kapasitesini her geçen gün artırıyoruz diyen İMES Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, “Türkiye'deki üretim ve hizmet sektörüne yönelik ilk merkezdir. Ana misyonu, sanayicinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel niteliğe sahip personeli, sanayinin gelişimine paralel şekilde, sanayi müfredatıyla, globalde yeni gelişen trendler doğrultusunda uygulama olarak, niteliklerini artıran personelin, istihdama girmemiş personelin, istihdama girmesi yönünde faaliyet gösteren eğitim, imalat, Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetlerinin bulunduğu merkezdir” diye konuştu.

En önemli lokomotifi eğitim faaliyetleridir diyen Aygan, “Eğitim faaliyetinde şu ana kadar 294 eğitim icra etmiş, 6 bin 189 kişi eğitim vermiş, nitelik kazandırmış, istihdama girmemiş, 92 kişi istihdama katmış ve aynı zamanda da 80 bölge firması olmak üzere 575 firmaya eğitim hizmetinde bulunduk. 2022 yılından bu yana 608 kişiyi, hayat boyu öğrenme müfredatıyla nitelik kazandırarak sertifikalandırmış ve 34 eğitimi Halk Eğitim Müfredatı'yla icra ettik. Mükemmeliyet merkezi kendi içinde sürdürülebiliyor olan bir mükemmeliyet merkezi olup, yaptığı laboratuvar hizmetleri ile dış hizmetlerle finansmanını kendi sağlayıp, finansmanlığı da aynı şekilde eğitim icra eden ve 180 adet eğitimi tasarlayarak firmaların hizmetine sunan bir merkezdir” dedi.

İstihdam noktasında İMES OSB ile istişare yaptıklarını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Kariyer günleri etkinliği Dilovası’ndaki ve bölgedeki gençler için katkı sunacaktır” dedi.

“2050 ve 2065'de mevcut mesleklerimizin bir kısmı ortadan kalkacak”

Dünya yapay zekaya doğru gidiyor diyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “2050 ve 2065'e doğru baktığımızda mevcut mesleklerimizin bir kısmı ortadan kalkacak. Bu sürece kadar da mavi yaka sorununa bir çare bulmamız gerekiyor. Kariyer programları ile destekliyoruz, faydalarını görüyoruz ama başvuranların yüzde 95’inin talebi beyaz yakalı olmak istiyor. Başvuruları mavi yakaya doğru evirmemiz gerekmektedir. Aynı zamanda meslek liselerini özendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Gebze Belediyesi İstihdam masasına 5 bin kişi başvurdu

Diploma aldığınızda para almak istiyorsanız bilgiyle donatacaksınız vurgusu yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bilgiyi donatarak işveren karşısına giderseniz iş bulmak kolaylaşır. Bu anlamda da meslek lisesi mezunları beyaz yakalarla eşit maaş alıyor. Çalışmadan para kazanılamayacağı duygusunu bu kariyer fuarında firma yetkililerin öncesinde bir eğitim şeklinde vermesi, iş arayanlara moral motivasyon olur. Görevli arkadaşların iş arayanlarla ilgilenmesi ve bilgileri paylaşması iş arayan tarafından olumlu geri dönüş alacaktır. Örneğin Gebze Belediyesi’nin istihdam masasında sanayi sektörüne başvuran 5 bin civarında talep var ama karşılığında yetişmiş eleman yok.

“İŞKUR Hizmet Noktaları projemiz 4 OSB’de faaliyet yürütüyor”

Kocaeli, sanayimizin önemli rol oynadığı şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, “Dilovası’nda 175 fabrikaya ziyarette bulundum. Ziyaretlerde öne çıkan en önemli husus; personel ihtiyacı. Bu konuyla ilgili hazırlanan ve uygulamaya geçirilen İŞKUR Hizmet Noktaları projemiz 4 OSB’de faaliyete geçti, sonuçlarını bizzat takip ediyoruz. İŞKUR’la gerekli koordinasyonu sağlamış durumdayız. Türkiye genelinde de model olacak bir proje. Eğitim konusunda İMES Mükemmeliyet Merkezi ile bu sorun biraz daha azalmış durumda. Mükemmeliyet merkezinde şu anda yüzlerce kişiyi eğittik, eğitmeye devam ediyoruz. OSB’lerimizin eğitime çok büyük katkıları var. Sadece eğitime değil, sağlık alanında, sosyal yardım alanında, spor alanında ilçemize çok büyük katkıları oluyor” şeklinde konuştu.

"Marmara Kariyer Fuarında 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştık”

İMES OSB’nin bölge için önemli olduğunu vurgulayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, istihdam konusunda İMES OSB ile yeni bir işbirliği geliştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Kocaeli Üniversitesi olarak geçen yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlediğimiz Marmara Kariyer Fuarı ile ilgili bilgiler paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Marmara Kariyer Fuarı'nda binin üzerinde firmanın katılımı ile 100 binin üzerinde öğrencimize ulaştık. Bölgedeki sanayicilerin, insan kaynakları şirketlerinin, üniversitelerimizin, İŞKUR’un çok büyük desteği oldu. Avrupa'nın en büyük kariyer fuarına ev sahipliği yaptık. İMES Kariyer Günleri'nin de başarılı olacağına inanıyorum. Bu anlamda bizlere düşen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“Meslek yüksek okulları müstakil de kurulabilir”

Meslek yüksek okulları hakkında bilgiler veren Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Meslek yüksek okulları müstakil de kurulabilir. Bir üniversiteye bağlı olmak zorunda da değil. Gebze Teknik Üniversitesi olarak müstakil bir yüksek okul kurulmak istenirse her türlü desteği vermeye hazırız. Sanayide aynı zamanda en büyük problemin şoför problemi olduğuna değinen Mantar, “Kimyasal madde taşımasında firmalar şoför bulamıyorlar. Mühendislerden, işletmecilerden, temel bilimlerden bahsederken aslında diğer alanlarda yaşanan sorunlara değinmiyoruz. Yani köydeki insanla, işçiyle, mühendis arasında bir sınıf ayrımı toplumda oluşmuşsa, oluşturuyorsa, bu konuda ilerleme kaydedemeyiz. Bunun yıkılması lazım” diye konuştu.

“Üniversitelerden mezun olan gençleri İMES Mükemmeliyet Merkezi’nde istihdam ediyoruz”

Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında İMES Mükemmeliyet Merkezi’ni 2018 yılında faaliyete açtıklarını belirten MARKA Genel Sektörü Dr. Mustafa Çöpoğlu, “OSB yönetimi projeyi sahiplendi. İMES Mükemmeliyet Merkezi’nin eksik kalan kısmını da sosyal gelişimi destekleme programına katacağız. Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan gençlerimiz burada eğitim veriyoruz. Mükemmeliyet Merkezi Türkiye’ye örnek oldu” şeklinde konuştu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi hakkında bilgi veren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Belgenin amacı, sektör işbirlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak; öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunmak olarak belirlendi. Ortaöğretim öğrencilerine, okul dışı zamanlarda meslek edinme imkânları sunarak geniş kariyer seçenekleri ve pratik beceri kazanma fırsatı verilecektir. Ayrıca ücretler ve sosyal imkanlar iyileştirilecek. Politika belgesi üzerinde uygulamalar da yapılmaktadır. Eğitim politikası ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Kariyer Günleri Fuarları ile farkındalıklar oluşturarak sanayici ve iş arayan gençlere yönelik istihdama katkı sağlanmaktadır” dedi.