Grimaldi Group İtalya ve Türkı̇ye arasındakı̇ ı̇lk Ro-Ro hattını açıyor

İZMİR / EKONOMİ

Arkas çatısı altında faaliyet gösteren Egekont’un 1996 yılında beri temsilciliğini yürüttüğü, Grimaldi Group’un ilk kez Ambarlı limanına giriş yaparak, Türkiye'deki ve Adriyatik kıyısındaki varlığını daha da güçlendireceği yeni servisin Türkiye satış pazarlama ve operasyon acenteliğini yine Egekont yapacak.

Yeni serviste kullanılacak dünyanın en büyük ve çevre dostu, hibrit Ro-Ro gemileri olan Eco Mediterranea ve Eco Malta yenilikçi "GG5G" sınıfında yer alıyor. Çevreci olmalarının yanı sıra, tekerlekli yüklerle 500'den fazla römork ve 180 otomobile eşdeğerdeki kapasiteleriyle Grimaldi Group tarafından kısa mesafeli yük taşımacılığı için kullanılan önceki Ro-Ro gemi sınıfının iki katı kapasiteye sahip.

Tüketimi ve performansı optimize eden yenilikçi teknolojik çözümler sayesinde gemilerdeki kapasite artışı yakıt tüketimini etkilemiyor. Önceki nesil Ro-Ro gemileriyle aynı hızda aynı miktarda yakıt tüketen Eco Mediterranea ve Eco Malta, taşınan yük birimi başına CO2 emisyonlarını ise yarıya indiriyor. Emisyonlar liman operasyonları sırasında tamamen sıfırlanıyor.

Grimaldi Group CEO'su Emanuele Grimaldi, "Deniz yollarında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliği ve niceliğini, yaptığımız sistematik ve önemli yatırımlarla geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle, Trieste-Ambarlı arasındaki yeni düzenli Ro-Ro hattı ile İtalya ve daha geniş anlamda Orta Avrupa ile Türkiye arasındaki bağlantıları güçlendirerek, bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler arasında gelişen ticari ilişkilere katkıda bulunacağız. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirmek için olağanüstü özelliklere sahip, kapasite ve çevre duyarlılığı açısından kısa mesafeli deniz taşımacılığını devrim niteliğinde değiştiren Eco Mediterranea ve Eco Malta gemilerini kullanacağız " dedi.