ZEYDER’in yeni başkanı Mustafa Alhat oldu

İZMİR / EKONOMİ

Zeytin sektörünün gelişmesi için ortak akıl oluşturmak amacıyla 2016 yılında kurulan ZEYDER’in 5. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda yönetim kurulu oy birliği ile ibra edilirken, denetleme kurulu raporu ve gelir-gider bütçesi görüşülerek kabul edildi. Tek liste ile gidilen seçimli genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları görev dağılımı ile başkanlığa Mustafa Alhat, başkan vekilliğine Remzi Bayram ve genel sekreterliğe Mehmet Şen’in getirilmesine oy birliği ile karar verdi.

Mustafa Alhat yaptığı konuşmada, “2016 yılında kurduğumuz derneğin tekrar yönetiminde olmaktan mutlu ve heyecanlıyım. Yeni dönemde ülkemizin tüm zeytincilik bölgelerinde imkân oldukça sektör temsilcileri ve üreticilerle buluşma toplantıları yapmayı ve birlikte ortak akıl oluşturup sorunların çözümüne yönelik önerilerimizi ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeyi planlıyoruz. Yol haritamızı üyelerimizle yapacağımız sıkı etkileşim ile belirleyeceğiz. Zeytinin hasat dönemindeyiz; çiftçilerimize ve bu sektöre emek veren tüm paydaşlara iyi bir sezon diliyorum” dedi.

ZEYDER’in yeni yönetim kurulu (Asil-Yedek):

Mustafa Alhat, Raif Döner, Mutlu Demir, Şenol Aybey, Mustafa İlgen, Enis Edin, Mehmet Şen, Remzi Bayram, Muhsin Çandar, Hidamet Asa, Ali Yıldız, Kemal Dinç, Osman Bostancı, Mehmet Ertaş, Aytaç Ünen, Ulaş Çokoğullı, Selçuk Karagöz, Faruk Besli