Avustralya’da demir piyasasını kasırga vurdu

Avustralya'nın dünyanın en büyük demir cevheri ihracat merkezi, bugün güçlü bir tropik kasırgaya hazırlanırken, ülkenin kuzeybatısındaki tüm büyük emtia limanlarının kapanmasına neden oldu.

Avustralya meteoroloji bürosu son uyarı notunda, Hint Okyanusu'nda Port Hedland'ın yaklaşık 80 km kuzeyinde bulunan Zelia Siklonunun, ölçekteki en yüksek derece olan kategori beş fırtınasına yükseltildiğini söyledi.

Meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, sistemin bu akşam Pilbara bölgesindeki Port Hedland yakınlarında karaya ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük demir cevheri ihracat noktası olan Port Hedland limanı çarşamba günü, petrol ve gaz toplama ve işleme merkezi olan Dampier ve Varanus Adası limanları ise perşembe akşamı kapatıldı. Cape Lambert de kapatıldı.

Hedland Limanı BHP Group, Fortescue ve milyarder Gina Rinehart'ın Hancock Prospecting şirketi tarafından kullanılırken, Dampier ve Cape Lambert limanları Rio Tinto'nun demir cevheri sevkiyatını gerçekleştiriyor.

BHP ve Fortescue ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Port Hedland operasyonlarının güvenlik nedeniyle durdurulduğunu ve ekiplere evlerinde ya da kampta barınmaları talimatı verildiğini söyledi. Fortescue ayrıca Iron Bridge madencilik operasyonlarını kapattığını ve Pilbara sahalarına gerekli olmayan seyahatleri iptal ettiğini bildirdi.