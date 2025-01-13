Çin’in demir ithalatı rekor kırdı

Çin'in 2024 yılı demir cevheri ithalatı, düşük fiyatların alımları teşvik etmesi ve durgun ekonomisine rağmen talebin dirençli kalması nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak ikinci kez rekor seviyeye yükseldi.

Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, Çin geçen yıl toplamda yaklaşık 1,24 milyar ton demir cevheri ithal ederken, bu rakam 2023'te yıllık yüzde 6,6 artışla 1,18 milyar ton olarak gerçekleşmişti.

Çelik üretimi 2024 yılının ilk 11 ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 oranında düşmüş ve yıllık bazda azalma eğilimine girmiş olsa da, demir cevheri tüketen yüksek fırın-temel oksijen fırınından çelik üretmenin hala daha maliyet açısından rekabetçi olması nedeniyle çelik üretiminin temel bileşenine olan talep güçlü kalmıştır.

Buna karşılık, hurda malzeme alan elektrik ark ocağı tabanlı çelik üreticileri, hurda arzında süregelen kısıtlamalar nedeniyle ya bakım yapmak ya da kayıplar nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldı.

Analistler ayrıca, geçen yılın başlarında yüksek maliyetli demir cevheri satın alan tüccarların, genel üretim maliyetlerini dengelemek ve zararlarını azaltmak amacıyla çelik üretiminin ana maddesi için alım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Sadece aralık ayında Çin, Kasım ayındaki 101,86 milyon tona kıyasla yüzde 10,4 artışla 112,49 milyon ton demir cevheri ithal etti.

2023 yılının aralık ayında 100,86 milyon ton ithalat gerçekleşmişti.

Çin aralık ayında yıllık bazda yüzde 25,9 ve aylık bazda yüzde 4,9 artışla 9,73 milyon ton çelik ürünü ihraç etti.

Böylece bu yılki toplam çelik ihracatı yıllık yüzde 22,7 artışla 110,72 milyon tonla 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin ayrıca aralık ayında 621.000 ton çelik ithal ederek 2024 yılı toplamını 2023 yılına kıyasla yüzde 10,9 düşüşle 6,82 milyon tona indirdi.