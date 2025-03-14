Demir cevheri fiyatları 2 haftanın en yükseğinde

Vadeli demir cevheri fiyatları, yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı ve Çin'deki dirençli talep ve artan ek teşvik önlemleri beklentilerinin desteğiyle haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.14'te yüzde 1,68 artışla 789 yuan/ton (108,86 dolar) ile 3 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeden işlem gördü ve bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 2 artış kaydetti.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 0,71 artışla 102,95 dolar/tona yükselerek 28 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyat bu hafta şimdiye kadar yüzde 2,5 artış gösterdi.

Çin Merkez Bankası'nın dün faiz oranlarını ve bankaların zorunlu karşılık oranlarını uygun zamanda düşüreceğini ve likiditeyi bol tutacağını söylemesi piyasa duyarlılığını artırdı.

Çelik üreticilerinin mart ayındaki en yoğun inşaat sezonunda üretimi artırması nedeniyle fiyatlar, çelik üretiminin temel bileşenine olan talebin artmaya devam etmesiyle de destekleniyor.

Küresel ticaret savaşının tırmanması ve Çin'in ham çelik üretimini azaltma planı, talep görünümünü olumsuz etkilemeye devam ederek ilave artışları sınırladı.

DCE'de koklaşabilir kömür yatay ve kok kömürü yüzde 0,67 düşüş gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,52, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,15, filmaşin yüzde 0,84 ve paslanmaz çelik yüzde 1 yükseldi.