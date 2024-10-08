Demir fiyatları, Çin'deki teşvik iyimserliğinin azalmasıyla dalgalı seyrediyor

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.58'de yüzde 0,69 düşüşle 797 yuan/ton (112,62 dolar) seviyesinden işlem gördü. Kontrat, seansın başlarında 844,5 yuan/ton ile 8 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, daha önce 115 dolar/tonla 3 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra yüzde 3,89 düşüşle 107,4 dolar/tona geriledi.

Kontrat, Çin piyasası resmî tatil nedeniyle kapalıyken yüzde 2,5 oranında yükselmişti.

Çin devlet planlamacısı bugün Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in tüm yıl ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda tamamen emin olduğunu belirtti.

Analistler, bu sabah uzun süredir beklenen konferansın, daha güçlü teşviklere ilişkin beklenen sinyali veremediğini belirtti.

Teşvikler fiyatları artırmıştı

Çin'de son iki hafta içinde uygulanan bir dizi parasal gevşeme politikası ve emlak teşvikleri, çelik üretiminde kullanılan temel hammadde fiyatlarının yüzde 20'den fazla artmasına neden oldu.

Çin Merkez Bankası'na bağlı bir gazete bugün yaptığı açıklamada, Çinli düzenleyicilerin finans kuruluşlarını kaldıraç üzerindeki iç kontrolü güçlendirmeye ve banka kredilerinin yasadışı yollardan borsaya girmesini önlemeye çağırdığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,68 ve yüzde 1,4 artış gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri genel olarak artış kaydetti. İnşaat demiri yüzde 2,19, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 3,03, filmaşin yüzde 8,32 ve paslanmaz çelik yüzde 1,93 yükseldi.

ArcelorMittal India: Çelik dampingi ve yıkıcı fiyatlandırma ile karşı karşıyayız

ArcelorMittal Nippon Steel India CEO'su Dilip Oommen, Hindistan'ın çok fazla çelik dampingi ve yıkıcı fiyatlandırma ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Oommen bugün FT Live Energy Transition Summit India'da yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Çin'den yaptığı mamul çelik ithalatının 2024/25 mali yılının ilk beş ayında son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştığını hatırlattı.