Demir fiyatlarında dalgalı seyir

Demir cevheri vadeli işlemleri, yatırımcıların Çin'in hisse senedi piyasalarını desteklemek için yaptığı yeni girişimleri ABD'nin Çin ithalatına uygulayacağı yüksek gümrük vergileri endişelerine karşı tartmasıyla dar bir aralıkta işlem gördü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.13'te yüzde 0,13 artışla 799 yuan/tondan (109,76 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, yüzde 0,06 düşüşle 103,5 dolar/tona geriledi.

Çin hisse senetleri erken işlemlerde güçlendi ve Pekin'in sigorta fonlarını anakarada kote hisseleri satın almaya teşvik etmeye yönelik son girişiminden geniş destek aldı.

Pekin, ülke deflasyonist baskı ve jeopolitik gerilimle mücadele ederken yatırımcı güvenini artırmak için politika desteğini yoğunlaştırıyor.

Analistler, demir cevherinin daha geniş bir ticaret savaşının çelik sektöründe ihracata dayalı talebi azaltacağı endişesiyle baskı altında olduğunu söyledi.

Arz tarafında, Avustralyalı Fortescue ikinci çeyrek demir cevheri sevkiyatlarında marjinal bir artış kaydetti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,18 ve yüzde 1,29 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,4, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,29, filmaşin yüzde 0,45 artarken, paslanmaz çelik yüzde 0,87 düştü.