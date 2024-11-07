Demir fiyatlarında toparlanma görüldü

Demir cevheri, Trump'ın galibiyetinin Çin'in teşvik umutlarını canlandırmasıyla toparlandı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 1,15 artışla 792 yuan/ton (110,42 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri kontratı, TSİ 07.28'de yüzde 0,44 artışla 104,4 dolar/ton oldu.

Trump'ın başkanlığı kazanmak için gereken 270 Seçiciler Kurulu oyunun üzerine çıkarak Beyaz Saray'a geri dönmesi, metal tüketimini vurabilecek daha geniş bir ticaret savaşına ilişkin endişeleri tetikledi ve metal kompleksi dün geniş çaplı kayıplar kaydetti.

Seçilmiş başkan ayrıca ABD'de üretimi artırmak için Çin mallarının ithalatına yüzde 60 oranında genel bir gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

Teşvik kararları yakından izleniyor

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi 4-8 Kasım tarihleri arasında toplandı ve tüccarlar uzun süredir beklenen mali teşvik önlemlerinin yönünü merakla izleyecek.

Analistler, güçlü bir mali teşvik politikası uygulanırsa, altyapı atağının gerçekleşmesi ve yıl sonundan önce yenilenmesi ile birlikte, kısa vadeli politika teşviki ve marjinal olarak iyileşen temellerin yankı uyandırması ve fiyatları desteklemesinin beklendiğini belirtti.

Resmi verilere göre Çin'in ekim ayı demir cevheri ithalatı, Pekin'in devasa ekonomik teşvik paketinin daha fazla alımı teşvik etmesi sayesinde çelik üreticilerinin marjlarının iyileşmesiyle yüzde 4,48 artış gösterdi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,48 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,15, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,2, filmaşin yüzde 0,11 artarken, paslanmaz çelik yüzde 0,41 düştü.