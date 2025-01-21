Demir, Trump'ın gümrük vergisi ertelemesiyle yükseldi

Dalian'da demir cevheri, Trump'ın gümrük vergisi ertelemesiyle kazancını artırdı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,81 artışla 806,5 yuan/ton (110,89 dolar) seviyesinden tamamladı. Kontrat, seansın başlarında 808 yuan/ton ile 12 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, TSİ 06.31'de yüzde 1,28 artışla 105,15 dolar/tona çıktı.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, Çin'deki 247 yüksek fırın çelik üreticisinin ortalama sıcak metal üretimi hafta içinde günlük 1.100 ton arttı.

Trump'ın açılış politikalarının ticaret ortaklarına hemen ağır gümrük vergileri uygulamak yerine müzakere edeceğini göstermesiyle Çin hisse senetleri yükselişle açıldı ve yuan güçlendi.

Analistler, Avustralya'nın en büyük dökme yük ihracat terminali Port Hedland'ın şiddetli tropik kasırganın bölgeden uzaklaşmasının ardından dün erken saatlerde yeniden açılmasıyla arz endişelerinin hafiflediğini söyledi.

Ayrıca, dünyanın borsada işlem gören en büyük madencisi BHP, bugün yaptığı açıklamada Aralık çeyreğinde demir cevheri üretiminin arttığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,48 ve yüzde 0,37 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,06 ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,17, filmaşin yüzde 0,17 düşerken, paslanmaz çelik ise yüzde 0,23 değer kazandı.