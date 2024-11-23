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Gıdada önemli düzenleme: Kaynağını belirtme zorunluluğu geldi

Fruktoz ve glukoz şurubunun piyasaya arzında ürünün kaynağı belirtilecek.

Haber Merkezi
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Gıdada önemli düzenleme: Kaynağını belirtme zorunluluğu geldi
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Fruktoz ve glukoz​​​​​​​ şurubu gibi ürünlerin piyasaya arzında ürün adlarının yanında parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, şekerlerin hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Değişiklikle tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketlenmesine ilişkin hüküm düzenlendi.

Buna göre, "dekstroz veya dekstroz monohidrat", "dekstroz veya susuz dekstroz", fruktoz, "glukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu veya fruktoz-glukoz şurubu" ve "kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu" ürünlerinin piyasaya arzında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak.

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