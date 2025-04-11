İSKİD İklimlendirme Zirvesi, 400 profesyoneli ağırlayacak

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün 2024 yılında 7,14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve ülkenin önemli lokomotif sektörlerinden biri olarak büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Korun, sektörün temel sorunlarını ele alacak, ilgili muhatapları ile sektör temsilcilerini buluşturacak bir organizasyon ihtiyacının uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, İSKİD komisyonlarının titiz çalışmalarıyla zirve programının oluşturulduğunu ifade etti. İlk kez organize edecekleri zirvenin, bundan sonraki zirvelere temel olması açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Korun, “Türkiye İklimlendirme Sektörünün sağlıklı büyümesi, sektör sorunlarının tartışılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için önemli bir platform olacak. Tüm sektör profesyonellerinin katılımına açık olan zirvemize kayıtlar www.iklimlendirmezirvesi.org.tr üzerinden yapılabilmektedir” dedi.

Zirvede öne çıkacak konular

Zirvenin öğle öncesi iki ve öğle sonrası iki oturum olarak, toplam dört oturumda bir tam gün olarak organize edileceği bilgisini paylaşan Tunç Korun, “Öğle öncesi oturumlarda sektörün gelişimi için önemli olan İhracat, Uluslararası Ticarette Yeni Dönem, Sektör İstatistikleri, Sınırda Karbon, F-GAZ, Eko-Dizayn Kriterleri, Test, Laboratuvar ve Sertifikasyon Süreçleri, Ülkemizde ve Avrupa’da Uygulanan Yeşil Teşvikler gibi daha çok sektörün yasalar ve mevzuatlar kısmı ile ilgili paneller organize edilecek. Bu panellere panelist olarak konunun uzmanı olan Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili daire başkanlarının katılımları olacak. Yine bu panellere Eurovent Derneği, Eurovent Sertifikasyon gibi sektörün uluslararası dernek ve kurumlarının temsilcileri katılarak bize Avrupa Birliği’nde olan güncel gelişmeleri aktaracaklar” dedi.