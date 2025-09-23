Platform Günleri 2025, yüksek bir katılımla gerçekleşti

Platform Günleri 2025, gelecek odaklı teknolojiler, güvenlik çözümleri ve sektörel iş birliklerini tek çatı altında birleştirerek katılımcılara ve ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sundu.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın, etkinliğin her yıl büyüyerek gelenekselleşmesinden duyduğu gururu dile getirdi. Günaydın, Platform Günleri'nin yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda sektörün kalbinin attığı bir zirve olduğunu belirtti. Yüksekte güvenli çalışmanın ve iş kazalarının önlenmesinin kritik önemine vurgu yapan Günaydın, bu alanda farkındalık yaratmayı ve en iyi uygulamaları görünür kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Günaydın konuşmasında, İş kazalarındaki düşüşe dikkat çekerek platformların kullanımının yaygınlaşmasıyla ölümlü iş kazalarındaki oranın 2020'de %37,5'ten 2023 sonunda %32,2'ye düştüğünü söyledi. Bu verilerin sadece makine sayısının değil, sektör bilincinin de yükseldiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

PLATFORMDER'in kararlılık vurgusu

PLATFORMDER'in, bir ihtisas derneği olarak kurulduğu günden bu yana sektör adına pek çok hayalin gerçekleşmesini sağladığına dikkat çeken Günaydın, "Bugün geldiğimiz nokta, bir zamanlar düzenlediğimiz iftar buluşmalarından bu yana kat ettiğimiz uzun ve zorlu yolculuğun bir sonucudur. Bu süreçte karşılaştığımız tüm zorluklara ve badirelere rağmen, dernek olarak bu etkinliğe verdiğimiz önemi ve sektörümüze olan inancımızı hiç kaybetmedik. PLATFORMDER, bundan sonra da hayalleri gerçeğe dönüştürmeye ve sektörümüzü daha yükseğe taşımaya devam edecektir. Çünkü gerçek başarı, en çok da başta imkânsız görünen ve kabullenilmekte zorlanan şeydir" diyerek derneğin geleceğe yönelik kararlı duruşunu vurguladı. Bu vurgu, etkinliğin dernek için sadece bir organizasyon olmanın ötesinde, sektörün gelişimine yönelik uzun vadeli bir taahhüdün parçası olduğunu gösteriyor.

Sektör verileri ve uluslararası kimlik

Platform Günleri 2025, sektörün uluslararası alandaki gücünü de ortaya koydu. IPAF (Uluslararası Personel Yükseltici Platform Federasyonu), KHL Group ve Vertikal Press gibi küresel medya kuruluşlarının desteğiyle etkinlik, uluslararası prestij kazanan bir buluşma noktası haline geldi. Etkinliğe birçok ülkeden gelen yabancı ziyaretçiler, bu uluslararası kimliğin en açık göstergesi oldu.

Ayrıca, sektörün son beş yılda yaklaşık %90 oranında büyüyerek, aktif makine sayısını 2020'deki 18.500'den 2024 sonunda 35.000'e çıkardığı bilgisi paylaşıldı. Bu büyüme hem yerli üretimi destekliyor hem de uluslararası firmaların Türkiye pazarına olan ilgisini artırıyor.

Sektör yıldızları ödülleri sahiplerini buldu

Etkinliğin en önemli anlarından biri, PLATFORMDER'in ilk kez düzenlediği “Sektör Başarı Ödülleri 2024" töreni oldu. Bu ödül programı, sektördeki iyi uygulamaları ve yenilikçi çözümleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ödül kazanan firmalar ve kategorileri şöyle belirlendi:

- En Hızlı Büyüyen Kiralama Firması: Fatih Vinç, 2024 yılındaki istikrarlı büyümesi ve filo yatırımları nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

- Yılın Operasyon Başarısı: Biglift Makine, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sağladığı profesyonel hizmetle ödüle layık görüldü.

- Yılın Yenilikçi Çözümü: BOFAN MAKİNA (TIRESOCKS), Türkiye'ye getirdiği yenilikçi lastik ve platform koruma ürünüyle ödüle layık görüldü.

- Yılın Fotoğrafı: Gökçel Vinç, UNESCO Geçici Listesi'ndeki tarihi bir kulenin restorasyon çalışmalarında kullanılan platformla kültürel mirasa katkılarından dolayı ödül aldı.

- Toplum ve Sektöre Katkı – Sosyal Sorumluluk Projesi: İstanbul Vinç, "Hayalleri Yükseklere Taşıyanlar" resim sergisi projesiyle gençlerin yaratıcılığını desteklediği için ödüllendirildi.

PLATFORMDER Başkanı Saruhan Günaydın, ödül alan firmaların sadece ticari başarılarıyla değil, aynı zamanda güvenlik, yenilik ve topluma katkı konularında da sektörün çıtasını yükselttiğini belirtti.

PLATFORMDER'in bu programı daha da büyüterek sürdürme kararlılığı, önümüzdeki yıllarda ödüllere katılımın artacağını ve sektörde iyi uygulamalar konusunda farkındalığın yükseleceğini gösteriyor.

Gelecek için birlikte yüksekten bakış

Etkinlik, sektör profesyonellerinin en yeni ve teknolojik platformları, gelişmiş güvenlik sistemlerini ve dijital çözümleri yakından inceleme fırsatı bulduğu paneller, seminerler ve canlı demo alanlarıyla dolu üç gün geçirdi. Bu yılki buluşma, önümüzdeki yıl 17-19 Eylül 2026 tarihlerinde yine Tuzla Autodrom'da düzenlenecek olan Platform Günleri'nin 6. yılı için de heyecan verici bir zemin hazırladı.