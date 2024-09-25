Konya Şeker ile Çumra Şeker fabrikalarında pancar alım kampanyası başladı

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Konya Şeker'in 71. ve Çumra Şeker'in ise 21. pancar alım kampanyasına çiftçi yoğun katılım sağladı.

Programa PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun yanı sıra Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Akşehir- Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Yusuf Yazır, protokol üyeleri, çalışanlar ve çiftçiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şeker pancarı alım kampanyasının hayırlı olması temennisinde bulunduğunu belirterek, "Çumra Şeker’in 21 ve Konya Şeker’in ise 71’inci kampanyası, inşallah kuruma, çiftçiye, ülkemize ve memleketimize hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Konya Şeker ve Çumra Şeker fabrikalarının kapasitelerinin artırılmasıyla daha fazla pancar işleme potansiyeline sahip olacağı bilgisini paylaşan Erkoyuncu, Çumra Şeker Fabrikası'nın günlük kampanya ortalamasının 16 bin 500 ton olduğunu hatırlattı.

Erkoyuncu, 1 aya kadar devreye girecek olan yeni kapasite artırımıyla Çumra Şeker'in günlük pancar kesme ortalamasının 20 bin-20 bin 500 tona çıkacağını kaydederek, "Konya Şeker Fabrikamız ise 10 bin tondan 11 bin 500, 12 bin tonu zorlayacak. İnşallah bu yıl ortalamamız 31-32 bin tonu bulacak. Bu bizleri oldukça mutlu ediyor." açıklamasını yaptı.

Kapasite artırımı ve yatırımlarla fabrikaların oldukça iyi bir durumda olduğuna işaret eden, Erkoyuncu, tüm bu yatırım ve kapasite artırım bedellerini kendi öz kaynakları ile karşıladıklarını vurguladı.

"Bunu tamamen kurumun kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz"

Erkoyuncu, borçlu bir kurum olduklarını hatırlatarak, "Bunları çok şükür bir hale, yola koyduk. Özellikle gıdada çok iyi bir yerdeyiz. Borcumuzu yapılandırdık. Bir taraftan borcumuzu gününde aksatmadan ödüyoruz, bir yandan da bu yıl 2 fabrikaya yaklaşık 5 bin ton gibi bir kapasite artırımı yapıyoruz. Bunu tamamen kurumun kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisi'nde hem kazan hem de 5.2 megavat güneş enerjisi yaptıklarına dikkati çeken Erkoyuncu, "İnşallah Panplast ve Beta'ya da güneş enerjisi yapacağız. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Yine tüm fabrikalarımıza proses iyileştirmeler yaparak daha verimli hale gelmelerini sağlıyoruz” ifadelerine kullandı.

Erkoyuncu, bu yıl pancarın veriminin iyi olduğunu aktararak, "Bu yıl 4 milyon ton gibi fireli pancar beklentimiz var. 3 milyon 600- 650 bin ton gibi bir pancar girişi olacağını ön görüyoruz. Çiftçimizle yaptığım görüşmeler neticesinde pancarın verimli olduğunu söylüyorlar. Aldığımız numunelerde de verimin iyi olduğunu görüyoruz. İnşallah bereketli bir yıl geçiririz. 2024-2025 yılı kampanyamız hayırlı uğurlu olsun." dedi.