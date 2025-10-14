ChatGPT’ye mesajlaşma özelliği geliyor

OpenAI, ChatGPT’yi yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkarıp sosyal bir platforma dönüştürmeye hazırlanıyor. Şirketin Android uygulamasının beta sürümünde keşfedilen “Calpico” kod adlı yeni özellik, kullanıcıların birbirleriyle doğrudan mesajlaşmasına (DM) ve grup sohbetleri oluşturmasına olanak tanıyacak.

Sızıntıyı paylaşan yazılım mühendisi Tibor Blaho, yeni sistemin kullanıcıların ChatGPT içinde birebir ya da grup hâlinde iletişim kurmasını, fikir alışverişi yapmasını ve yapay zekâyı ortak bir “asistan” olarak sohbetlere dahil etmesini sağlayacağını belirtti.

ChatGPT, sosyal ağlara rakip mi oluyor?

“Calpico” sistemi, yalnızca mesajlaşmayı değil; profil oluşturma, kullanıcı adı belirleme, bildirim alma, davet bağlantısıyla gruplara katılma, otomatik yanıt verme ve kişi engelleme gibi sosyal medya tarzı özellikleri de içeriyor. Bu yönüyle ChatGPT, artık yalnızca bir yapay zekâ değil, kullanıcılar arası etkileşim merkezi olma yolunda ilerliyor.

Bazı kaynaklar, söz konusu özelliğin OpenAI’ın iPhone’daki Sora 2 uygulamasında test edilen sosyal bileşenlerden esinlendiğini belirtiyor. “Calpico Rooms” adıyla anılan grup sohbetlerinde, kullanıcılar ortak projeler yürütüp, fikir geliştirebilecek; hatta görsel üretebilecek.

Gizlilik ise hâlâ soru işareti

Yeni özellik heyecan yaratsa da gizlilik konusu en büyük tartışma başlığı. OpenAI geçmişte kullanıcı verilerinin model eğitiminde kullanılabildiğini kabul etmişti. Uzmanlar, mesajlaşma özelliğinde uçtan uca şifreleme (E2EE) kullanılmadığı takdirde, ChatGPT’nin gizlilik açısından WhatsApp, Signal veya Telegram gibi uygulamaların gerisinde kalacağı görüşünde.

OpenAI’ın daha önceki “paylaşılan sohbet” özelliği, bazı kullanıcıların özel konuşmalarının yanlışlıkla Google aramalarında görünmesine yol açmış ve şirket bu hatayı düzeltmek için arama motorlarıyla birlikte çalışmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle yeni sistemin veri güvenliği, şirketin itibarını belirleyecek kritik bir sınav olarak görülüyor.

Süper app'in bir parçası

Oksijen'in aktardığına göre sızan bilgiler, OpenAI’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı 'super app' stratejisinin bir parçası. Şirket, son aylarda ChatGPT’ye uygulama içi mağaza (Apps SDK), otonom görevler yapabilen ChatGPT Agent, ve TikTok benzeri video platformu Sora 2 gibi bileşenler ekleyerek ekosistemini genişletti.

Şimdi “Calpico” ile bu yapı sosyal bir katman kazanıyor: Kullanıcılar, yalnızca yapay zekâ ile değil, birbirleriyle de ChatGPT içinde iletişim kurabilecek.

Uzmanlara göre bu dönüşüm, ChatGPT’yi ilk yapay zekâ destekli sosyal işbirliği platformu haline getirebilir. OpenAI'dan henüz konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi, ancak testlerin Android ve iOS’ta sürdüğü bildiriliyor.

Eğer proje hayata geçerse, ChatGPT artık yalnızca yanıt veren değil; insanları, fikirleri ve yapay zekâyı bir araya getiren bir sosyal ekosistem olacak.

Süper app yarışında kimler önde?

OpenAI’in “her şeyi içinde barındıran uygulama” hedefi, aslında teknoloji dünyasında uzun süredir devam eden bir rekabetin yeni halkası.

Bu alanda Asya merkezli devler hâlâ en güçlü oyuncular. Çin’deki WeChat, mesajlaşma, ödeme, alışveriş ve devlet hizmetlerini tek çatı altında birleştirerek süper uygulama modelinin en başarılı örneği olmayı sürdürüyor.

Güneydoğu Asya’da Grab ve Gojek, ulaşım ve yemek teslimatından finansal servislere kadar geniş bir ekosistem kurdu.

Hindistan’da ise Tata Neu, Paytm ve PhonePe gibi uygulamalar benzer bir stratejiyi izliyor; ancak yüksek rekabet ve düzenleyici engeller nedeniyle büyüme beklenen hızda ilerlemiyor.

Batı dünyasında ise tablo farklı. Elon Musk’ın X platformunu bir 'super app'e dönüştürme hedefi, hâlâ erken aşamada ve kullanıcılar tarafından sınırlı derecede benimsendi.

Meta ve Snap gibi şirketler de benzer yönelimleri denese de, gizlilik regülasyonları ve parçalı pazar yapısı bu girişimlerin önünü kesiyor.