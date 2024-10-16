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Instagram, dijital profil kartvizit özelliğini duyurdu

Instagram, kullanıcıların hesap bilgilerini daha etkili bir şekilde paylaşabilmesi için dijital profil kartvizit özelliğini tanıttı.

Haber Merkezi
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Instagram, dijital profil kartvizit özelliğini duyurdu
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Instagram, artık kullanıcıların dijital profil kartlarını paylaşmalarına olanak tanıyor. Bu çift taraflı kart, kullanıcının fotoğrafı, kısa biyografisi, adı ve bir QR kodu içeriyor.

Kullanıcılar kartlarını kişiselleştirebiliyor

Kullanıcılar, özel bağlantılar veya tercih ettikleri bir şarkı ekleyerek kartlarını kişiselleştirebiliyor. Yakında tüm kullanıcılara sunulacak olan profil kartları, Instagram profilinin "Profili Paylaş" bölümünde yer alacak. Kullanıcılar, kendilerini daha iyi ifade edebilmek için kartın arka planını seçtikleri bir görselle özelleştirebiliyor.

Instagram, bu yeni özelliği, yeni insanlarla tanışmayı ve arkadaş edinmeyi kolaylaştıran bir araç olarak görüyor.

Dünya genelinde kullanıma sunulan bu özellik, bağlantılarını güçlendirmek isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor. 

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