Küresel çip satışları yüzde 18,7 arttı

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA) bugün küresel yarı iletken endüstrisi satışlarının Temmuz 2024'te 51,3 milyar dolara ulaştığını, Temmuz 2023 toplamı olan 43,2 milyar dolara kıyasla yüzde 18,7 ve Haziran 2024 toplamı olan 50,0 milyar dolardan yüzde 2,7 daha fazla olduğunu duyurdu.

Aylık satışlar Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri (WSTS) kuruluşu tarafından derlenmekte ve üç aylık hareketli ortalamayı temsil etmekte.

SIA, gelir açısından ABD yarı iletken endüstrisinin yüzde 99'unu ve ABD dışındaki çip firmalarının yaklaşık üçte ikisini temsil etmekte.

SIA Başkanı ve CEO'su John Neuffer, "Küresel yarı iletken pazarı temmuz ayında yıldan yıla önemli ölçüde büyümeye devam etti ve aylık satışlar art arda dördüncü ayda da arttı. Amerika pazarı temmuz ayında özellikle güçlü bir büyüme yaşadı ve yıllık satışlar yüzde 40,1 oranında arttı” dedi.

Bölgesel olarak, yıllık satışlar Amerika (yüzde 40,1), Çin (yüzde 19,5) ve Asya Pasifik/Tüm Diğer (yüzde 16,7) bölgelerinde artarken, Japonya (-yüzde 0,8) ve Avrupa'da (-yüzde 12,0) azaldı.

Mayıs ayında bir önceki aya göre satışlar Amerika (yüzde 4,3), Asya Pasifik/Diğer (yüzde 3,9), Japonya (yüzde 3,3) ve Çin'de (yüzde 0,9) artarken Avrupa'da (-yüzde 0,5) azaldı.