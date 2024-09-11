OnlyFans içerik üreticilerinin 2023 kazancı açıklandı: Hesap açanların sayısı 300 milyonu geçti

Cinsel içerik üreticileri, spor yıldızları ve ünlüler için bir abonelik tabanlı yayın platformu sağlayan İngiltere merkezli OnlyFans, 2023 yılında platformunu kullanan içerik üreticilerine "hayranlarına" ulaşmaları için 6,6 milyar dolar ödediğini açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 1 milyar dolarlık bir artışa işaret ediyor.

OnlyFans, platform üzerinden yapılan ödemelerden beşte bir oranında kesinti yaparak gelir elde ediyor ve çevrimiçi "içerik üreticileri" için video içeriklerini doğrudan tüketicilere sunmanın popüler bir yolu haline geldi.

Hesap açanların sayısı 300 milyonu geçti

Bundle'nın Financal Times'ın haberinden aktardığına göre içerik üreticisi hesaplarının sayısı 4,1 milyona, hayran hesaplarının sayısı ise 305 milyona ulaştı. Her iki rakam da 2022'ye kıyasla neredeyse üçte bir oranında arttı. Platformu kullananların çoğu cinsel içerik üreticileri olsa da şirket, spor ve müzikten yogaya ve sağlığa kadar geniş bir yelpazede içerik sunduğunu belirtiyor. Bu hayranlar, abonelik ücretlerine ek olarak, içerik üreticilerine ekstra "bahşiş" verebiliyor ya da talep üzerine ücretli içerik ve özel mesajlar için ödeme yapabiliyor. Platformdaki tüm içerikler denetleniyor.

İngiltere merkezli Fenix International tarafından işletilen OnlyFans, İngiltere'deki Companies House'a sunulan hesaplarda, gelirlerinin yüzde 20 oranında artarak 1,3 milyar doları aştığını açıkladı. Vergi öncesi kârlar 525 milyon dolardan 657 milyon dolara yükseldi ve 2023'te 472 milyon dolar temettü olarak Radvinsky'ye ödendi. Ancak yıl sonundan bu yana sahibine ek olarak 159 milyon dolar daha ödendiği belirtildi.

‘’Yerimizi sağlamlaştırdık’’

OnlyFans CEO'su Keily Blair, "2023 yılında güçlü bir yıl geçirdik. Dijital eğlence alanında lider bir şirket ve İngiltere'nin teknoloji başarı hikayelerinden biri olarak yerimizi sağlamlaştırdık" dedi.

OnlyFans, İngiltere'de faaliyet gösterdiği için kurumlar vergisi ödüyor ancak en büyük pazarı ABD. 2016 yılında İngiliz girişimci Tim Stokely ve babası Guy tarafından kurulan şirket, 2018 yılında yetişkin sitelerinin de sahibi olan Radvinsky'ye satıldı.

Bu yıl Financial Times ile yaptığı bir röportajda Blair, "İçerik üreticileri, istedikleri içeriği oluşturma özgürlüğüne sahip. Yetişkin içerik üretmeyen birçok içerik üreticimiz var, sadece yetişkin içerik üretenler var ve bazıları da ortada bir yerde" dedi.