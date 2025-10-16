  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  Spotify ve Netflix'ten yeni ortaklık
Spotify ve Netflix'ten yeni ortaklık

Spotify, video podcast’lerini 2026’dan itibaren Netflix’e taşıyor. Yeni iş birliğiyle birlikte The Ringer ve Spotify Studios yapımları Netflix’te izlenebilecek.

Spotify ve Netflix'ten yeni ortaklık
Yıllardır konuşulan plan sonunda resmileşti: Netflix, Spotify ile yaptığı stratejik ortaklıkla video podcast yayıncılığına adım atıyor. Anlaşma kapsamında Spotify Studios ve Bill Simmons'in kurduğu The Ringer tarafından üretilen 16 farklı program, önümüzdeki yıl Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

Listede popüler suç serileri Conspiracy Theories (Komplo Teorileri) ve Serial Killers'ın (Seri Katiller) yanı sıra The Bill Simmons Podcast ve film tutkunlarının favori yapımları tartıştığı Rewatchables da bulunuyor. Programların YouTube'da yayınlanmayacağı belirtiliyor; bu karar, Netflix'in doğrudan en büyük rakibine karşı pozisyon aldığı anlamına geliyor.

Netflix Başkan Yardımcısı Lauren Smith, "Video podcast'lerin yükselişte olduğu bir dönemde Spotify ile iş birliğimiz, bu içeriklerin tam video versiyonlarını Netflix ve Spotify'a taşıyor. Bu adım içerik üreticilerine daha fazla seçenek, izleyicilere ise yeni bir deneyim sunacak." dedi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre, Spotify Başkan Yardımcısı Roman Wasenmüller ise anlaşmayı "podcast endüstrisi için yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdi. Netflix'te yer alacak podcast'lerde platformun reklamlı paket kullanıcılarına ek reklam gösterilmeyecek, ancak Spotify'ın kendi entegre reklamları korunacak.

Video podcast formatı, son yıllarda sektörde köklü değişim yarattı. Geleneksel olarak yalnızca ses tabanlı olan podcast'ler, TikTok gibi platformlarda paylaşılan kısa video kesitleriyle farklı bir gelir modeline evrildi. Netflix'in izlenme verilerini kamuoyuyla paylaşmaması ise sektör açısından yeni bir tartışma yaratabilir.

Cumulus Media'nın araştırmasına göre podcast dinleyicilerinin yüzde 72'si artık video formatlarını tercih ediyor. Netflix de bu eğilimi dikkate alarak, Skip Intro ve We Have the Receipts gibi daha önce YouTube'da yayınladığı denemeleri kendi platformuna taşımaya hazırlanıyor.

