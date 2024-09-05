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Tesla'dan Çin pazarında yeni adım

Tesla, 2024'ün ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa'da Tam Otonom Sürüş (FSD) teknolojisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, yerel yetkililerden onay almayı beklerken, bu adımın Çin'deki rakiplerinin önünde kalmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Tesla'dan Çin pazarında yeni adım
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Tesla, yetkililerden onay gelmesi halinde önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa'da Tam Otonom Sürüş (FSD) teknolojisi adını verdiği gelişmiş sürücü destek sistemini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Tesla AI'ın resmi X hesabı Perşembe günü bir yol haritası yayınlayarak yaklaşan teknoloji lansmanlarını özetledi.

Şu anda izin aşamasında

Bloomberg HT'nin haberine göre Satışları artırmak ve benzer sürücü destek sistemleri üzerinde çalışan Çinli rakiplerinden önde olmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışan şirket şu anda bölge yetkililerinden izin alma aşamasında.

Tesla, veri güvenliği değerlendirmelerini geçip teknoloji devi Baidu ile haritalama ve navigasyon anlaşmasına vardıktan sonra Çin pazarı için onay alma yolunda büyük ilerleme kaydetti. Ayrıca şirketin Şanghay sokaklarında FSD teknolojisini test etme iznini de aldığı belirtildi.

CEO Elon Musk Tesla'nın geleceğini otonomiyi çözmeye bağlıyor.

Teknolojinin ismine rağmen Tesla ve sektör uzmanları, sürücülerin yazılımı kullanırken ellerini direksiyonda tutmaları ve yola dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamakta.

Musk Temmuz ayında yaptığı bir gelir toplantısında FSD sürücü sisteminin yıl sonuna kadar Avrupa, Çin ve diğer ülkelerde onaylanmasını beklediğini belirtti. Ayrıca Nisan ayında platformu X üzerinden FSD teknolojisinin “Çin'de kullanıma sunulmasının çok yakında mümkün olabileceğini” belirtmişti.

Tesla'nın Çin sevkiyatlarında yüzde 6 düşüş

Tesla'nın en büyük denizaşırı pazarı olan Çin'de, pazar payını daraltan ve kendi sürücü destek teknolojilerini geliştiren birçok rakip marka bulunuyor. Bu rekabet ortamında FSD’nin onaylanması, Tesla’nın Çin'deki liderliğini korumasına katkı sağlayabilir. Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, Tesla’nın bu yılın ilk sekiz ayında Çin'e yaptığı sevkiyatlar, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 6 düşüş gösterdi

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