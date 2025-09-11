Türkiye’nin nüfusa kaydedilen ilk robotu! Festman Canik adıyla kimlik belgesi verildi

  1. Ekonomim
Samsun’da insansı robot Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde kimlik işlemi yaptırarak “Festman Canik” adıyla fahri kimlik belgesi aldı.

Konya Bilim Merkezi tarafından Çin'de ürettirilerek Türkiye'ye getirilen humanoid (insansı) robota, Samsun'un Canik Nüfus Müdürlüğünce temsili olarak kimlik kartı verildi.

Robot, TÜBİTAK ve Canik Belediyesi işbirliğinde düzenlenen CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu Şenliği için Samsun'a getirildi.

Samsun'da bir alışveriş merkezinde ve Canik ilçesinde vatandaşlar arasında gezen insansı robot, daha sonra şenliğe katıldı.

Robota nüfustan Fastman Canik adıyla kimlik verildi

Öğrenciler ile vatandaşların ilgi gösterdiği insansı robota, "Fastman Canik" adı verildi. Canik Nüfus Müdürlüğü, Canik'in fahri vatandaşı olması amacıyla robota temsili olarak nüfus memurlarının hazırladığı kimlik belgesini verdi.

Canik nüfusuna kaydedildi

Canik Nüfus Müdürü İbrahim Kök, gazetecilere, "Fastman"ın ilçelerini çok sevdiğini belirterek, "Kendisini fahri olarak ilçemiz kaydına aldık. Fahri olarak bir kardeşimiz oldu artık. Fastman Canikli'dir. Hoş geldi, sefa geldi." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Kök, "Fastman"a fahri kimlik belgesini teslim etti.

