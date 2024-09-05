ABD’de Temu ve Shein’e “ölümcül” ürünler nedeniyle soruşturma

ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu üyeleri Temu ve Shein'in güvenlik uygulamalarının soruşturulmasını istedi.

CPSC Komisyon Üyeleri Peter Feldman ve Douglas Dziak, kurumun Temu ve Shein'in güvenlik ve uyum kontrollerini, üçüncü taraf satıcılar ve tüketicilerle ilişkilerini ve "ürünler ithal edilirken yaptıkları her türlü beyanı" incelemesi gerektiğini söyledi.

Komisyon üyeleri, "Bu firmaları, özellikle de düşük değerli doğrudan tüketiciye -bazen de minimis olarak adlandırılan- sevkiyatlara odaklanmalarını ve ABD'de çok az varlığı olan veya hiç varlığı olmayan firmaların tüketici ürünlerini bu platformlar aracılığıyla dağıttıklarında karşılaştıkları uygulama zorluklarını daha iyi anlamaya çalışıyoruz" diye yazdı.

Geçen ay, The Information, Temu'nun boğulma tehlikesi nedeniyle ABD'de yasaklanmış olan yastıklı beşik tamponları sunduğunu, Shein'in ise düzenleyicilerin güvenlik tehlikesi olduğunu söylediği ipli çocuk kapüşonlu kıyafetlerini sattığını bildirdi.

Şirketler açıklama yaptı

Shein sözcüsü yaptığı açıklamada, müşteri güvenliğinin birinci öncelik olduğunu ve şirketin uyum programlarını güçlendirmek için milyonlarca dolar yatırım yaptığını, buna ürün güvenliği uygulamalarını geliştirmek için test kuruluşlarıyla ortaklık kurmanın da dahil olduğunu söyledi.

Temu'dan bir temsilci yaptığı açıklamada, sitesindeki tüm satıcıların ürün güvenliğiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere yasa ve yönetmeliklere uymasını gerektirdiğini söyledi. Temu sözcüsü, "Tüketicinin korunması ve ürün güvenliğinin sağlanmasında çıkarlarımız ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ile aynı doğrultudadır ve her türlü soruşturmada tam bir işbirliği içinde olacağız" dedi.