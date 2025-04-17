All Nippon Airlines ile Singapore Airlines iş birliğini genişletiyor

All Nippon Airlines ile Singapore Airlines işbirliği ile, ANA ve Singapore Airlines'ın mevcut kod paylaşımı ortaklıklarının ötesinde, müşterilerine daha çeşitli ücret seçenekleri, Singapur ve Japonya arasındaki uçuş programlarının daha iyi koordine edilmesi ve Star Alliance taşıyıcıları arasında kesintisiz bağlantı sağlayarak ek değer sunmasını sağlayacak.

Kurumsal programlar uyumlu hale getirilecek

Her iki hava yolu da ANA Mileage Club ve KrisFlyer sık uçan yolcu üyelerine, ANA ve Singapore Airlines uçuşlarında daha fazla sayıda rezervasyon sınıfında mil kazanma olanağı da dahil olmak üzere, gelişmiş karşılıklı avantajlar sunmak için çalışıyor. Her iki hava yolu da iş için seyahat eden müşterilere sunulan teklifleri güçlendirmek için kurumsal programları uyumlu hale getirecek.



Düzenleyici onayların alınması koşuluyla ANA ve Singapore Airlines, ortak girişimin kapsamını Japonya ve Singapur'un ötesinde Avustralya, Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi diğer önemli pazarları da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

34 varış noktasına sorunsuz bir şekilde bağlanabilir

ANA ve Singapore Airlines, Ocak 2020'de ticari ortak girişim anlaşmasını imzaladıklarından bu yana kod paylaşımı düzenlemelerini önemli ölçüde genişletti ve müşterilere Japonya ile Singapur arasında ve ötesinde daha fazla seyahat seçeneği sundu.



ANA müşterileri, Singapore Airlines'ın ağındaki 25'e kadar varış noktasına erişebilir. Singapore Airlines müşterileri, ANA'nın Japonya'daki 30 varış noktasına yaptığı iç hat uçuşları da dahil olmak üzere, ANA'nın ağındaki 34 varış noktasına sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.



All Nippon Airways CEO’su Sayın Shinichi Inoue şunları söyledi: “Singapore Airlines ile bu ortak girişim, stratejik bir ittifaktan daha fazlasıdır. Bu adım ANA'nın beklentileri yeniden tanımlayan yeni bir müşteri deneyimi çağını başlatma vizyonunu temsil ediyor. ANA'nın beklentileri sürekli aşmaya ve en yüksek standartları korumaya adanmış olması gibi, Singapore Airlines da öyledir ve bu ortak girişim, bu bağlılığın bir kanıtı olacaktır. İki önde gelen Asya hava yolu markasının bu güçlü sinerjisi sayesinde, yolcuların hava yolculuğuna bakış açısını değiştirecek hizmet ve müşteri deneyimi için yeni bir ölçüt belirleyeceğimizden eminiz.”

"Bu stratejik ortaklık, Asya'nın önde gelen iki taşıyıcısını bir araya getiriyor"

Singapore Airlines CEO'su Sayın Goh Choon Phong şunları söyledi: "Singapore Airlines ile All Nippon Airways arasındaki bu stratejik ortaklık, Asya'nın önde gelen iki taşıyıcısını bir araya getiriyor. Kapsamlı ağımız yanında sektör lideri ürün ve hizmetimizle, müşterilerimize sunduğumuz servisimizi önemli ölçüde geliştirmek için güçlerimizi birleştirebiliriz.

Ortak ücret ürünleri, gelir paylaşımlı uçuşlar ve genişletilmiş kod paylaşımı düzenlemeleri sadece başlangıç. Sık uçan yolcu ve kurumsal seyahat programlarımızı uyumlu hale getirip ortak girişim anlaşmamıza daha fazla pazar ekledikçe, Singapur ile Japonya arasında ve ötesinde seyahat eden müşterilerimize daha da büyük değer, daha iyi bağlantı ve olağanüstü bir deneyim sunabiliriz."