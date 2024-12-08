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Boreas Teknoloji, Data Center Istanbul 2024’te ana sponsor olarak yer aldı 

Veri merkezi sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan Data Center Istanbul 2024, Boreas Teknoloji’nin ana sponsorluğunda, Grand Cevahir Şişli’de gerçekleşti. 

Haber Merkezi
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Boreas Teknoloji, Data Center Istanbul 2024’te ana sponsor olarak yer aldı 
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Her yıl etkinliğe katılım göstererek sektördeki yenilikçi çözümleriyle dikkat çeken Boreas Teknoloji, bu yıl da küresel veri merkezi temsilcileriyle buluşarak yeni ürünlerini tanıttı. Şirketin standında, İndirekt Evaporatif Soğutma Cihazı, Hassas Kontrollü Klima, Fanwall, Kabin Arkası Soğutma Cihazı, Inrow Soğutma Cihazı ve Mobil Konteyner Veri Merkezi gibi ürünler sergilendi. Bu ürünler, veri merkezlerine sunduğu optimum verimlilik ve esneklik sayesinde büyük ilgi gördü.

Boreas Teknoloji, veri merkezlerine özel sürekli Ar-Geyatırımlarıyla geliştirdiği yenilikçi çözümleriyle sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Şirket, ürün portföyünü sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir esnek yapılarla tasarlayarak, yüksek kalite ve verimlilik sunuyor. Bu yaklaşım, Boreas Teknoloji’nin sektördeki konumunu güçlendirirken, rekabet avantajını da artırıyor.

Yapay zeka ile daha akıllı ve sürdürülebilir veri merkezleri

Etkinlik kapsamında, Boreas Teknoloji Ar-Ge Müdür Yardımcısı Kadir Kadıoğlu, "Veri Merkezlerinde Akıllı İklimlendirme ve Yapay Zeka ile Sürdürülebilir Çözümler" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Kadıoğlu, yapay zeka destekli akıllı iklimlendirme sistemlerinin, veri merkezi operasyonlarında enerji tüketimini optimize etmek, çevresel etkileri azaltmak ve işletme maliyetlerini düşürmek açısından nasıl etkili olabileceğini detaylı bir şekilde aktardı. Ayrıca, yapay zekanın veri merkezi operasyonlarını daha akıllı ve sürdürülebilir hale getireceğine vurgu yaptı.

Boreas Teknoloji, Data Center Istanbul 2024’te yalnızca yenilikçi ürünlerini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda ileri Ar-Ge vizyonunu sektörle buluşturdu. Yenilikçi çözümlerle farklılaşan Boreas Teknoloji, veri merkezlerinin sürdürülebilirliğini artıran ve enerji verimliliğine dayalı teknolojileriyle dikkat çekti. Şirket, sektöre değer katmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

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