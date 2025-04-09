Çağdaş Cam'dan 309 milyon TL'lik sözleşme

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. CW Enerji ve Mühendislik ile sözleşme imzaladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlama Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, CW Enerji Mühendislik Tic. ve Sanayi A.Ş.'den 309 milyon 924 bin TL tutarında bifacial panel cam siparişi alındı.

Bugüne kadar Türkiye'de tamamı ithal edilen 2-2,5 mm bifacial panel camının Türkiye'de ilk üreticisi olarak, panel kompenantlarının yerlilik oranlarının artırılması çalışmaları kapsamında, bu ürün gamında yeni siparişler almasının beklendiği hatırlatılan açıklamada, "Bu doğrultuda, bugün, CW Enerji Mühendislik Tic. ve Sanayi A.Ş.'den 309.924.852,70 TL tutarında bifacial panel cam siparişi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni sözleşmenin ciroya olumlu katkı yapması bekleniyor.