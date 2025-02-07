Corendon Airlines ve Hopi iş birliği yaptı

Yenilikçi hizmetleriyle Avrupa'da ve Türkiye'de havacılık sektörüne öncülük yapan Corendon Airlines, 18 milyon kullanıcısıyla, farklı sektörlerde pazarlama, finans ve reklam teknolojilerini bir araya getiren Türkiye’nin ilk ve tek ‘müşteri teknolojileri’ şirketi Hopi ile iş birliğine imza attı.

1 Mart – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak Türkiye çıkışlı ve varışlı seçili uçuşların bilet ücretleri Hopililere yüzde 25 hediyeli uygulanacak

Hava Yolunu kullanarak seyahat eden müşterilerini mutlu edecek bu anlaşma kapsamında, 1 Mart – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak Türkiye çıkışlı ve varışlı seçili uçuşların bilet ücretleri Hopililere yüzde 25 hediyeli uygulanacak. Hopi üyelerine sunulan ayrıcalıklı biletler, 8 - 12 Şubat 2025 tarihleri arasında Corendon Airlines'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Corendon'un seyahat tarifeleri arasından "Esnek Tarife" bilet tipi için uygulanan kampanyadan yararlanarak yapılan rezervasyonlarda en az 2 yolcunun bulunması bekleniyor.

Corendon Airlines, yeni kullanıcı kazanımı, işlem ve gelir artışı ile kampanyalarda daha yüksek etkileşim elde edilmesini sağlayan vazgeçilmez bir iş ortağı olan Hopi ile güçlerini birleştirerek misafirlerine özel bir deneyim yaşatacak.