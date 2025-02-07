15. yılını kutlayan PayTR, işlem hacmini yüzde 104, üye iş yeri adedini yüzde 36 büyüttü

KOBİ’lerin büyüme yolculuklarına güvenli ödeme çözümleriyle destek olan PayTR, 15’inci yılını kutladığı 2024 yılında, yeni ürün, teknoloji ve uzman iş gücü yatırımlarıyla herkes için ödeme çözümleri sunma vizyonunu devam ettirdi. Kurulduğu günden bu yana üye işyerlerinin yanında güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanan PayTR, online ve fiziki mağazası olan KOBİ’lere Sanal POS, Fiziki POS, Linkle Ödeme, NeoPOS (SoftPOS), Mobil Operatörle Ödeme, Pazaryeri Çözümü, Kart Saklama, Abonelik Yöntemi, Mobil POS gibi yeni nesil ödeme çözümleri sunuyor. Türkiye’nin en büyük özel sermaye fonu Actera ile 2021 yılında yaptığı yatırım ortaklığıyla büyüme hedeflerini hızlandıran şirket, geçtiğimiz yılı işlem hacminde yüzde 104’lük bir büyüme ile kapattı. 2024 yılı boyunca her gün 165 yeni üye iş yeri kazanarak, yüzde 36’lık bir artışla 150 bini aşkın üye iş yerine ulaştı. PayTR ulaştığı bu rakamla sektörün en çok KOBİ üye işyerine sahip fintekleri arasında yer almaya devam etti.

Kayıtlı kart adedi 15,3 milyona ulaştı

PayTR 2024 yılına yeni ödeme çözümleriyle güçlü bir başlangıç yaptı. Fiziki POS’tan hemen sonra, ocak ayında, Android işletim sistemli ve NFC özellikli tablet ve cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren NeoPOS’un VUK 507 uyumlu, e-fatura ve e-arşiv düzenleyebilen versiyonu NeoPOS+’ı lanse etti. Uzaktan ödeme almak isteyen, özellikle sosyal medya üzerinden satış yapan işletmelerin hayatını kolaylaştıracak PayTR Linkle Ödeme, 2024’te daha çok işletmenin tercih ettiği ödeme çözümü oldu. PayTR Sanal POS bu yıl da büyümesini sürdürerek işlem hacmindeki payını yüzde 87‘ye çıkardı. Linkle Ödeme, NeoPOS ve NeoPOS+ (Soft POS) gibi yeni nesil ödeme çözümlerinin işlem hacmi içindeki toplam payı ise yüzde 13 oldu. Yenilikçi ürünleriyle hızlı, kesintisiz ve güvenli bir ödeme deneyimi sunan PayTR’ın kayıtlı kart adedi yüzde 82 artışla 15,3 milyona ulaştı. Banka kartı işlemlerinde yüzde 83’lük, kredi kartı işlemlerinde ise yüzde 110’luk artış gerçekleşti. PayTR üzerinden gerçekleştirilen taksitli işlemlerin hacmi yüzde 78 büyürken, peşin işlemlerde bu artış yüzde 115’e ulaştı. Ev-dekorasyon, giyim-aksesuar, otomotiv yedek parça ve eğitim, en çok büyüyen kategoriler arasında yer aldı.

PayTR üç büyük şehir dışında en çok ticaretin gelişmekte olduğu illerde büyüdü

15 yıllık fintek uzmanlığını ve üye işyerlerinin güvenini de arkasını alarak bu yılı da başarılarla kapatan PayTR, Bilişim 500 şirketleri arasında sıralamasını yükseltirken, İzmir Bölgesi’nde liderliğini korudu. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2024 Listesi’nde bu yıl da teknolojinin lider şirketleri arasına yerini aldı. NeoPOS ve NeoPOS+ ile PSM Ödülleri’nde bronz ödülün sahibi olurken, E-Ticaret Zirvesi Ödülleri’nde “Yılın Ödeme İnovasyonu” kategorisinde yine NeoPOS ile Altın ödülün sahibi oldu. PayTR Sanal POS başta olmak üzere tüm yeni nesil ödeme çözümleriyle bugün Türkiye’nin her noktasındaki KOBİ’lere hizmet veren PayTR, üç büyük il dışında en çok Aydın, Tekirdağ, Denizli, Manisa ve Kocaeli gibi ticaretin gelişmekte olduğu şehirlerde büyüdü.

KOBİ’lerin tercihi; PayTR Sanal POS

2024 yılının ikinci çeyreğinde Sanal POS kullanım alışkanlıkları ve Sanal POS tercihleri üzerine PayTR tarafından yaptırılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, küçük ve orta segmentteki KOBİ’ler tarafından PayTR Sanal POS, “Sanal POS’ta ilk akla gelen ve en çok tercih edilen” ödeme çözümü oldu. Bu başarıda entegrasyon süreçlerinden iletişime kadar, verilen hizmetlerin her noktasında PayTR’a duyulan güvenin önemli payının olduğunu belirten PayTR CEO’su Merve Tezel: “Sanal POS kullanım alışkanlıkları ve Sanal POS tercihleri üzerine yaptırdığımız araştırmanın sonuçları ve KOBİ’lerin ödeme çözümlerinde güven duyduğu bir fintek olmak bizi, yeni hedeflerimizi belirlerken çok motive etti. Başarılı geçen bir yılın ardından seneye yepyeni projelerin heyecanıyla başladık. Bunun dışında, yeni regülasyonlara hızlı adapte olarak müşterilerimizin süreçlerini aksatmadan gerekli aksiyonları almak için çok çalışıyoruz. Ocak ayında başvuru süreçlerinde zorunlu hale getirilen yüz tanıma tabanlı yeni kimlik doğrulama (KYC) uygulamamızı bir ay gibi bir sürede yayına aldık. İşletmelerin tamamen online başvuruyla İKİ saatte Sanal POS üye işyeri olarak ödemelerini güvenle almaları bizim için çok önemli. PayTR olarak üye işyerlerimize sunduğumuz önemli faydalardan biri online veya fiziki ödeme çözümlerimizden tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme almak. KOBİ’lere sunduğumuz yeni nesil ödeme çözümlerimizle çok kanallı ödeme yaklaşımını devam ettireceğimiz, onların ticarete katılımını kolaylaştırmaya odaklanacağımız bu yıl, hız, güvenlik ve kişiselleştirilmiş hizmetler konusundaki beklentilere cevap vermeye devam edeceğiz. Hızlı onay süreçleri, ürün çeşitliliği, 7/24 ulaşılabilir müşteri hizmetleri, sahtecilik önleme konularındaki hizmet kalitemizi yeni teknolojilerle zenginleştireceğiz.”