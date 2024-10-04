Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir: Küresel iklim değişikliği buğday hasadını da etkileyebilir

Ülkemizin önde gelen un üreticilerinden olan Eksun Gıda'nın Genel Müdürü Ahmet Demir, 2024 yılının buğday hasadına dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin her bölgesinde verimli bir hasat sezonunun tamamlandığını dile getiren Demir, "Ülkemizde 2023 yılında 22 milyon tonluk buğday rekoltesi elde edilmişti. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha erken başlayan buğday hasadı, Türkiye'nin dört bir yanında en az 4 ay devam etti. Çiftçilerimiz, hasadın ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veya lisanslı depolara ürünlerini teslim etmeye devam ediyor. Hasat döneminin ardından 4,5 milyon tonu makarnalık olmak üzere yine 20 milyon tonun üzerinde bir kapasite elde edilmiş olacaktır." dedi.

"İklim değişikliği üretimi olumsuz etkileyebilir"

Türkiye'nin buğday üretiminde dünyaya olan katkısı yanında, buğdayda kendine yetebilen bir ülke olduğunu belirten Demir, iklim değişikliğinin getireceği sonuçları her zaman göz önüne almanın gerekliliğini vurguladı. “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlardaki aylık değişimin izlendiğini, Tahıl Fiyat Endeksi’nde Ağustos ayında yüzde 0,5 azalış olduğunu kaydetmişti. Özellikle Türkiye ve ABD gibi ana ihracatçı ülkelerin iyi hasat beklentilerinin etkilediği bu endeks önemli bir gösterge olsa da uzun vadede iklim değişikliklerinin etkisini mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Demir, iklim değişikliği başta gıdaya erişim ve küresel gıda fiyatları olmak üzere birçok parametreyi değiştiriyor. Tarım alanlarındaki zararlı yoğunluğundaki artış, kuraklık ve buna bağlı hasat zamanlarının değişiklik göstermesi gibi faktörler tarım verimliliğinin üzerinde ciddi olumsuz sonuçlar doğuruyor. Küresel iklim değişikliğinin, hasadın sonuçlarını özellikle uzun vadede etkilememesi için doğal dengenin korunması şart. Bu kapsamda verimli bir biyolojik mücadelenin yapılması, iyi tarımın daha da yaygınlaştırılması ve elbette yönlendirici kamu politikaları son derece önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Kamu desteği çiftçiyi rahatlatacak

Kamuda çiftçiyi yeni destekleme modelini de değerlendiren Demir, "1 Eylül itibarıyla tarımsal üretim planlamasının detayları açıklanmaya başladı. Özellikle buğdayın üretileceği havzalarda mevcut mazot ve gübre desteği yanında, temel destek ve planlı üretim desteğinin verileceğinin duyurulması memnuniyet verici.” açıklamalarında bulundu.

Eksun Gıda tahıl arzına katkı sunmaya devam ediyor

Açıklamalarında Eksun Gıda’nın üretim kapasitesini de değerlendiren Ahmet Demir, “500 çalışana istihdam sağlayan, Tekirdağ ve Konya fabrikalarımızda yeni nesil teknolojileri kullanan bir şirket olarak un, glütensiz un ve unlu mamuller olmak üzere farklı tüketici alışkanlıklarını dikkate alarak sosyal fayda anlayışıyla ürünler geliştiriyoruz. Yılın ilk 9 ayında 327 bin tonluk bir kapasiteye ulaşarak hem ülkemizin un ihtiyacının giderilmesi hem de ulusal ihracat ağımıza katkı sunmaya devam ediyoruz. Yıl sonunda biz de 434 bin tonluk kapasiteye erişmeyi hedefliyoruz.” bilgisini verdi.